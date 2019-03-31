Davutoğlu'nun eski danışmanı: Toplumun bütün kesimlerini kucaklayacak bir Birlik Hareketi sahne alacak ve partileşecek

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanı Atılgan Bayar, Cumhur İttifakı’nın Ankara ve İstanbul’da seçimleri kaybedeceğini öne sürdü. Bayar “AK Parti, Pelikan’ı geri çekecek ama Pelikan Örgütü geri durmayacak. Toplumun bütün kesimlerini kucaklayacak bir BİRLİK HAREKETİ sahne alacak ve partileşecek” ifadelerini kullandı.

Atılgan Bayar'ın Twitter'dan paylaştığı mesajlar şöyle:

"AK Parti ve MHP seçimi kaybetti. Ankara'daki fark 6 puan. İstanbul'daki fark 3 puan. Pazartesi sabahı yepyeni, daha mutlu bir Türkiye'ye uyanacağız. Siyaset yeni baştan tanzim olacak.

AK Parti ve MHP seçimi kaybetti. Ankara’daki fark 6 puan. İstanbul’daki fark 3 puan. Pazartesi sabahı yepyeni, daha mutlu bir Türkiye’ye uyanacağız. Siyaset yeni baştan tanzim olacak. — Atılgan Bayar (@atilganbayar1) March 29, 2019

​AK Parti yönetimi kavgacı dili ve tasfiyeleri yüzünden nedamet getirmezse dağılıp tarihe karışacak. MHP yönetimi ya değişecek ya da MHP marjinal bir parti olacak.

AK Parti yönetimi kavgacı dili ve tasfiyeleri yüzünden nedamet getirmezse dağılıp tarihe karışacak. MHP yönetimi ya değişecek ya da MHP marjinal bir parti olacak. — Atılgan Bayar (@atilganbayar1) March 29, 2019

​Hiç seçim kazanmayan ve yalnızca seçim kaybederek Başbakan ve Meclis Başkanı olmuş Binali Yıldırım yine bir seçim kaybetmiş olacak.

Hiç seçim kazanmayan ve yalnızca seçim kaybederek Başbakan ve Meclis Başkanı olmuş Binali Yıldırım yine bir seçim kaybetmiş olacak. — Atılgan Bayar (@atilganbayar1) March 29, 2019

​AK Parti, Pelikan'ı geri çekecek ama Pelikan Örgütü geri durmayacak.

AK Parti, Pelikan’ı geri çekecek ama Pelikan Örgütü geri durmayacak. — Atılgan Bayar (@atilganbayar1) March 29, 2019

​Toplumun bütün kesimlerini kucaklayacak bir BİRLİK HAREKETİ sahne alacak ve partileşecek.

Toplumun bütün kesimlerini kucaklayacak bir BİRLİK HAREKETİ sahne alacak ve partileşecek. — Atılgan Bayar (@atilganbayar1) March 29, 2019

​Dindarlar ve laikler; Kürtler ve Türkçüler bir BİRLİK HAREKETİ içerisinde birbirlerinin özgürlüklerinin sigortası olacaklar."