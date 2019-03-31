Rapor alamayınca 'O doktorun kafasına sıkacağım' diye tehdit etti

Samsun'da, Aile Sağlığı Merkezinden iş başvurusu için talep ettiği sağlık raporu kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle kendisine verilmeyen bir kişi, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ni arayarak, "Birazdan gidip o doktorun kafasına sıkacağım" tehdidinde bulundu. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.

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Geçen çarşamba günü Aile Sağlığı Merkezi'ne giden bir kişi, aile hekiminden iş başvurusu için sağlık raporu istedi. Aile hekimi tarafından kanuna aykırı olduğu ifade edilen rapor talebi kabul edilmeyen kişi, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ni (SABİM) arayarak doktordan şikayetçi oldu, "Birazdan gidip o doktorun kafasına sıkacağım" tehdidinde bulundu.

Olayı öğrenen AHEF yetkilileri ve aile hekimi, polise başvurarak suç duyurusunda bulundu. Polis, doktoru tehdit eden kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

'TEHDİT BİR SUÇTUR'

© Fotoğraf : DHA Çürük raporu vermeyen kadın doktoru darp etti

AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özlem Sezen, SABİM görevlilerinin, tehdit suçunu yetkili birimlere bildirmediğini iddia ederek, şunları dedi:

"Bu ve benzeri olaylarda işlenen suçu adli mercilere bildirmeyen görevli, Türk Ceza Kanunu'nun 279'uncu maddesi uyarınca suç işlemektedir. Görevini yerine getirmeyen yetkililer o gün ve bir sonraki gün doktor arkadaşımızın can güvenliği açısından poliklinik hizmetini devam ettirememesinin de müsebbibidirler. Konu, Samsun Aile Hekimleri Derneği tarafından en üst düzeyde adli mercilere iletilmiş olup, Derneğimiz ve Federasyonumuz tarafından yakinen takip edilmektedir. "

'SABİM ASIL GÖREV VASFINI KAZANMALI'

SABİM'in şikayet hattı olmaktan daha önemli vasıfları olduğunu ifade eden Dr. Sezen, şöyle konuştu:

"Üzülerek belirtmek isterim ki vatandaşlarımızın talep ve beklentilerinin sınırı yoktur. Bunun karşılığında iletişim merkezi kanalı ile hekim arkadaşlarımızın gıyabında işlenen küfür, hakaret ve tehdit gibi suçlar da bu son yaşadığımız olayda olduğu gibi cezasız kalmaktadır. Tüm bu bilgiler ışığında bizler Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) olarak belirtmek isteriz ki; SABİM asıl görevi olan iletişim hattı vasfını kazanmalı, bir ihbar ve şikayet hattı olmanın ötesine geçebilmeli, ülkemizde vatandaşlarımızın daha kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi için gerekli bilgiyi toplama konusunda daha verimli çalışmalar yapmak üzere yeniden yapılandırılmalıdır."