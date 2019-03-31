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08:11 31 Mart 2019
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    seçim

    Türkiye sandık başında

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1059)
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    31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde seçmenler saat 07:00'den itibaren sandık başına gitti. Oy verme işlemi, diğer illerde ise saat 08:00'de başladı.

    Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında.

    Sezai Temelli
    © AA / Mehmet Şirin Demir
    Temelli: Seçim süreci bir hafta daha uzasa Erdoğan bana 'Sezai Kardeşim' diyecek
    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme işlemi saat 07:00 itibarıyla başladı. Bu illerde oy verme işlemleri saat 16:00'da tamamlanacak.

    Bu illerin dışında kalan diğer illerde de oy verme işlemi saat 08:00'de başladı. Bu illerde yaşayan seçmenler, saat 17:00'ye kadar oylarını kullanabilecek.

    Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Bir seçmen, aynı seçim türü için birden fazla oy kullanamayacak.

    Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, 'büyükşehir belediye başkanı', 'belediye başkanı', 'belediye meclis üyeliği' ile 'muhtarlık ve ihtiyar heyeti' için oy kullanacak.

    Temel Karamollaoğlu
    © AA / Hümeyra Kocaer
    Karamollaoğlu: Türkiye'de böyle bir seçim 1950'den beri hiç yaşanmadı
    Büyükşehir olmayan illerde ise 'il genel meclisi üyeliği', 'belediye başkanı', 'belediye meclis üyeliği' ve 'muhtarlık ve ihtiyar heyeti' için oy verilecek. Köylerde ise 'il genel meclisi üyeliği' ile 'muhtarlık ve ihtiyar meclisi' için oy atılacak.

    Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası 'beyaz', il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula 'turuncu', belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası 'mavi', belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise 'sarı' renkli olacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak.

    Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için bu seçimde de seyyar sandıklar oluşturuldu. Bu seçmenler, seyyar sandıklarda oylarını kullanabilecek.

    ÖNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PUSULALARI SAYILACAK

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Emin Sansar
    Kılıçdaroğlu: Siyasete girdiğim tarihten bu yana bu kadar düzeysiz bir seçim süreci yaşamadım
    Seçimde büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

    Oy verme saatlerinin 07:00-16:00 olduğu illerde saat 16:00, diğer illerde saat 17:00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak.

    Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler, oylarını kullanmış olsa bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak. YSK tarafından yayın yasağı kaldırılmadan sonuçlar açıklanamayacak.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1059)
    Etiketler:
    sandık, seçim, İçişleri Bakanlığı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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