Türkiye sandık başında

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında.
Bu illerin dışında kalan diğer illerde de oy verme işlemi saat 08:00'de başladı. Bu illerde yaşayan seçmenler, saat 17:00'ye kadar oylarını kullanabilecek.
Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Bir seçmen, aynı seçim türü için birden fazla oy kullanamayacak.
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, 'büyükşehir belediye başkanı', 'belediye başkanı', 'belediye meclis üyeliği' ile 'muhtarlık ve ihtiyar heyeti' için oy kullanacak.
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası 'beyaz', il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula 'turuncu', belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası 'mavi', belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise 'sarı' renkli olacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak.
Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için bu seçimde de seyyar sandıklar oluşturuldu. Bu seçmenler, seyyar sandıklarda oylarını kullanabilecek.
ÖNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PUSULALARI SAYILACAK
Oy verme saatlerinin 07:00-16:00 olduğu illerde saat 16:00, diğer illerde saat 17:00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak.
Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler, oylarını kullanmış olsa bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak. YSK tarafından yayın yasağı kaldırılmadan sonuçlar açıklanamayacak.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)