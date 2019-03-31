RTÜK 8 yılda medyaya 16 bin 43 yaptırım uyguladı, 250 milyon TL para cezası kesti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) 2010-2018 yıllarında uyguladığı yaptırımlarla ilgili bilançoyu açıkladı. Son sekiz yılda medya hizmet sağlayıcılarına 16 bin 43 adet müeyyide uygulanırken, 250 milyon 503 bin 111 TL de idari para cezası kesildi.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması için Meclis Başkanlığı'na önerge verdi.

RTÜK'ün verdiği cezalarda 'orantısızlığın göze çarptığını' savunan İlgezdi'nin sorularını yanıtlayan Bakan Ersoy, ilgili yasa uyarınca 2010-2018 yılları arasında, yıllar itibarıyla medya hizmet sağlayıcılarına; 2010 yılında 782 kez, 2011 yılında 629 kez, 2012 yılında 1287 kez, 2013 yılında 4 bin 630 kez, 2014 yılında 2 bin 239 kez, 2015 yılında 1482 kez, 2016 yılında 1617 kez, 2 bin 17 yılında 1818 kez, 2018 yılında 1559 kez olmak üzere 16 bin 43 adet yaptırım uygulandığını açıkladı.

Ersoy, '6112 sayılı kanun ihlalleri nedeniyle 1184 adet medya hizmet sağlayıcı kuruluşa toplam 239 milyon 715 bin 672.74 TL, 4207 ve 4250 sayılı kanunlara muhalefetten 138 adet medya hizmet sağlayıcı kuruluşa toplam 11 milyon 327 bin 439 TL idari para cezası' uygulandığı bilgisini de paylaştı.

313 kez program durdurma yaptırımı uyguladığını, 37 adet de yayın lisansı iptali kararı verdiğini kaydetti.