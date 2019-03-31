Adana'da TOMA kazası: 2 polis yaralandı

Alınan bilgiye göre, uygulama noktasından kent merkezine dönen Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda refüjdeki ağaçları devirerek karşı şeride geçtikten sonra devrildi. Kazada araçta bulunan polis memurları B.A ve M.Ö yaralandı.
Kazayı görerek polislere yardıma giden Erkan Kaya, "TOMA yolda bir anda kendi kendine kaymaya başladı. Refüjdeki ağaçlara çarptıktan sonra karşı şeride geçip devrildi. Kazayı görünce ilk müdahaleyi çevredeki esnaf arkadaşlarla birlikte yaptık, polisleri çıkarttık. Çok şükür bir şeyleri yoktu." dedi.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol TOMA'nın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
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