Fatih Altaylı: Bu seçime 'apartman yöneticisi' seçmek gibi bakıyorum

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, yerel seçimle ilgili olarak "Ben kendi adıma bu seçime 'apartman yöneticisi' seçmek gibi bakıyorum. Kimin apartmanı daha iyi yöneteceğine inanıyorsam onu seçmeyi düşünüyorum" dedi.

Fatih Altaylı, "Seçim günü" başlığıyla yayımlanan yazısında bugün Türkiye'nin bir kez daha sandık başına gideceğini hatırlattı.

Son yıllarda kendini seçim yorgunu hissettiğini belirten Altaylı, şöyle devam etti:

"Son yıllarda kendimi seçim yorgunu hissediyorum.

© AA / Türkiye sandık başında

Gereksiz derecede sert kampanyalar ve ardından yapılan seçimler, tahmin ederim sizi de gerdi ve yordu.

Neyse ki, bugün yapacağımız seçimden sonra uzunca sayılabilecek bir süre seçim yapmayacağız. Sandığa gitmeyeceğiz.

Bundan sonraki ilk seçim 2023 yılı Haziran ayında olacak inşallah.

Dediğim gibi seçim bıkkını seçim yorgunuyuz.

Ama bugün önemli bir seçim var ve bu seçimi de yapmak zorundayız.

Yapacağımız seçimin öyle derin siyasetle falan alakası yok.

En azından benim için yok.

Bize kimin hizmet edeceğini seçeceğiz.

Ben kendi adıma bu seçime 'apartman yöneticisi' seçmek gibi bakıyorum.

Kimin apartmanı daha iyi yöneteceğine inanıyorsam onu seçmeyi düşünüyorum.

© AA / Evrim Aydın 10 adımda seçim günü rehberi

Apartmanın doğalgazının ödemesini kim yapacaksa, merdivenleri kim daha temiz tutacaksa, asansörü kim daha iyi ve güvenli halde koruyacaksa, paspasları kim çamurdan arındıracaksa, katlardaki aydınlatmaları kim yanar halde bulunduracaksa, apartman görevlisinin maaşını kim gününde ödeyecekse, verdiğimiz aidatları kim cebe indirmeden apartmanın ihtiyaçları için harcayacaksa, kim apartman sakinleri arasında ayrımcılık yapmayıp, herkese eşit hizmet verilmesini sağlayacaksa, kim apartmanın güvenliği için daha dikkatli davranacaksa, kim apartmanın boyasını zamanında yaptırıp, köhne görünmesini engelleyecekse, kim apartmandaki dairelerimizin değer kaybetmesine neden olmayacaksa oyumu ona vereceğim.

Kampanya süresinde siyasetçilerin söylediği her şeyi bu sabah itibarıyla unuttum.

Muhtemelen onlar da yarın unutacaklardır zaten.

Sonuç ne olursa olsun, nerede kim kazanırsa kazansın Türkiye'nin önünde kavgasız gürültüsüz, gerilimsiz bir dört yıl olduğuna inanıyorum, inanmak istiyorum.

Memleket için iyisi ne ise o olsun.

Seçiminiz hayırlı uğurlu olsun."