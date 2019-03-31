Fatih Altaylı: Bu seçime 'apartman yöneticisi' seçmek gibi bakıyorum

Fatih Altaylı, "Seçim günü" başlığıyla yayımlanan yazısında bugün Türkiye'nin bir kez daha sandık başına gideceğini hatırlattı.
Son yıllarda kendini seçim yorgunu hissettiğini belirten Altaylı, şöyle devam etti:
"Son yıllarda kendimi seçim yorgunu hissediyorum.
Neyse ki, bugün yapacağımız seçimden sonra uzunca sayılabilecek bir süre seçim yapmayacağız. Sandığa gitmeyeceğiz.
Bundan sonraki ilk seçim 2023 yılı Haziran ayında olacak inşallah.
Dediğim gibi seçim bıkkını seçim yorgunuyuz.
Ama bugün önemli bir seçim var ve bu seçimi de yapmak zorundayız.
Yapacağımız seçimin öyle derin siyasetle falan alakası yok.
En azından benim için yok.
Bize kimin hizmet edeceğini seçeceğiz.
Ben kendi adıma bu seçime 'apartman yöneticisi' seçmek gibi bakıyorum.
Kimin apartmanı daha iyi yöneteceğine inanıyorsam onu seçmeyi düşünüyorum.
Kampanya süresinde siyasetçilerin söylediği her şeyi bu sabah itibarıyla unuttum.
Muhtemelen onlar da yarın unutacaklardır zaten.
Sonuç ne olursa olsun, nerede kim kazanırsa kazansın Türkiye'nin önünde kavgasız gürültüsüz, gerilimsiz bir dört yıl olduğuna inanıyorum, inanmak istiyorum.
Memleket için iyisi ne ise o olsun.
Seçiminiz hayırlı uğurlu olsun."
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