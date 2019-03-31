93 yaşında oy kullandı

Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında sabah saat 08.00 itibariyle sandıkların açılmasıyla birlikte milyonlarca seçmen oy kullanmaya başladı.
İleri yaşına rağmen tekerlekli sandalye ile yakınlarının yardımıyla oy kullanmaya gelen Fatma Nuket Kamil, 1250 nolu sandıkta sıra beklediği sırada yaşının sorulması üzerine, ‘Söylemeyim ayıp olur' diye cevabını verdi. Oy kullanma işleminin ardından sandık başına gelen Kamil, zorlansa da ayağa kalkarak zarfı sandığa kendisi attı.
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