Türkiye'den seçim manzaraları

Türkiye, yerel yönetimleri seçmek için sandık başına gitti. Türkiye genelinde 194 bin 664 sandıkta 56 milyon 911 bin 967 kişi oy kullanıyor. Bu yıl 18 yaşını dolduran 1 milyon 156 bin kişi ise ilk defa sandık başına gidiyor.
Türkiye, yerel yönetimleri seçmek için sandık başına gitti. Türkiye genelinde 194 bin 664 sandıkta 56 milyon 911 bin 967 kişi oy kullanıyor. Bu yıl 18 yaşını dolduran 1 milyon 156 bin kişi ise ilk defa sandık başına gidiyor.
Türkiye, yerel yönetimleri seçmek için sandık başına gitti. Türkiye genelinde 194 bin 664 sandıkta 56 milyon 911 bin 967 kişi oy kullanıyor. Bu yıl 18 yaşını dolduran 1 milyon 156 bin kişi ise ilk defa sandık başına gidiyor.
Seçimin başlamasıyla Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu’nda 93 yaşındaki Fatma Nuket Kamil isimli seçmen tekerlekli sandalye ile oy kullanmaya geldi. Oyunu kullanan yaşlı kadın, zor da olsa ayağa kalkarak zarfı sandığa kendisi attı.
Ünlü tarihçi Profesör İlber Ortaylı, 15'inci yüzyıldan kalma bir Osmanlı hamamına kepçe ile müdahale edildiğini belirterek halkı rant konusunda ‘uyanık olması' için uyardı.
Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ederken, yurdun batısında parçalı bulutlu bir hava hakim. İç Anadolu ve Akdeniz'in doğusunda ise yer yer sağanak yağış görülüyor.
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, yerel seçimle ilgili olarak "Ben kendi adıma bu seçime 'apartman yöneticisi' seçmek gibi bakıyorum. Kimin apartmanı daha iyi yöneteceğine inanıyorsam onu seçmeyi düşünüyorum" dedi.
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