Türkiye'den seçim manzaraları

Türkiye, yerel yönetimleri seçmek için sandık başına gitti. Türkiye genelinde 194 bin 664 sandıkta 56 milyon 911 bin 967 kişi oy kullanıyor. Bu yıl 18 yaşını dolduran 1 milyon 156 bin kişi ise ilk defa sandık başına gidiyor.