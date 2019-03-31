Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntının, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
"Oy verme işlemini sekteye uğratacak bir durum var mı?" sorusu üzerine Karahan, "O konuda tedbir alınmıştı zaten. O konuda bir aksama yok. Oy verme işlemleri devam edecek" dedi.
Denizli kent merkezinde ve bazı ilçelerinde de hissedilen depreme, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına giden bazı vatandaşlar, oy verdikleri sırada yakalandı.
Okul binalarını boşaltan vatandaşlar, sokağa çıkarak yakınlarını telefonla aradı.
Denizli'de oy kullanırken depreme yakalandılar: 'Bugüne kadar olan en şiddetli artçıydı' https://t.co/sevKgxMz2c pic.twitter.com/79k1fwAI6o— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 31, 2019
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