Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşanan 4.9 büyüklüğündeki depremi, oy verdikleri sırada hisseden bazı vatandaşlar, okul binalarını terk ederek sokağa çıktı. Vali Karahan "Bugüne kadar olan en şiddetli artçıydı. Şu ana kadar üzücü bir haber gelmedi" dedi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntının, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Vali Hasan Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bilim insanlarının artçı depremlerin süreceğini söylediğini hatırlatarak, şiddetli bir artçı deprem yaşadıklarını söyledi. Karahan, "Bugüne kadar olan en şiddetli artçıydı. Binalarımız boşatılmıştı, özellikle hasarlı binalar. Çadır dağıtılmıştı. Vatandaşımız dağıtılan çadırlarda kalıyor. Şu ana kadar olumsuz bir haberimiz yok. Ancak hasarlı binalarda hasar artmış olabilir. Az hasarlı, çok hasarlıya dönüşmüş olabilir. Onların tespitlerine başlayacağız. Şu ana kadar üzücü bir haber gelmedi" diye konuştu.

"Oy verme işlemini sekteye uğratacak bir durum var mı?" sorusu üzerine Karahan, "O konuda tedbir alınmıştı zaten. O konuda bir aksama yok. Oy verme işlemleri devam edecek" dedi.

Denizli kent merkezinde ve bazı ilçelerinde de hissedilen depreme, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına giden bazı vatandaşlar, oy verdikleri sırada yakalandı.

Okul binalarını boşaltan vatandaşlar, sokağa çıkarak yakınlarını telefonla aradı.

Denizli'de oy kullanırken depreme yakalandılar: 'Bugüne kadar olan en şiddetli artçıydı' https://t.co/sevKgxMz2c pic.twitter.com/79k1fwAI6o — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 31, 2019

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