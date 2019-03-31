Rus gelin, muhtar adayı kayınvalidesi için oy istedi: Biraz da Ruslara benzediği için şansının yüksek olduğunu düşünüyorum

Antalya’da yaşayan Ruslar bugün sabah saatlerinden itibaren sandık başına gitti. Özellikle Konyaaltı İlçesi’ne bağlı Liman Mahallesi’nde yaşayan Ruslar, eş ve çocuklarıyla birlikte okullara gelip vatandaşlık görevi olan oy kullanma işlemini gerçekleştirdi.

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Henüz yılını doldurmayıp oy kullanmaya hak kazanamayan Ruslar da seçim heyecanını yaşadı. Necmettin Besne ile 1 yıldır evli olup oy kullanma hakkı bulunmayan İrina Besne Morozova isimli Rus kadın, Liman Mahallesi’nden muhtar adaylığını koyan kayınvalidesi Esin Besne için okul önünde vatandaşlara pusula dağıttı. Besne Morozova, Bedriye Bileydi İlkokulu önünde hem Türk vatandaşlara hem de oy kullanacak yerleşik Ruslara pusula vererek kayınvalidesi için destek istedi.

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Aile olarak kayınvalidesine destek verdiklerini belirten Besne Morozova, "Kendi isteğimle yapıyorum. İçimden gelen bir yardım. Eminim kazanacağız. Daha önce ülkemde böyle ortamlar gördüm ama işin içerisinde ben yoktum" dedi. Diğer Rus vatandaşların da annesini destekleyeceğini belirten Morozova, "Özellikle annemin bayan olması otomatikman onların oylarına talip hale getiriyor. Biraz da kendisi Ruslara benzediği için şansının yüksek olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Durumdan memnun olan muhtar adayı kayınvalide Besne de şöyle konuştu: "O benim gelinim değil, kızım. Bugün de beni gururlandırarak benimle beraber pusula dağıtıyor. Eminim ki Rusya’da seçimler görmüştür ama bu şekilde belki pusula dağıtmamıştır. Çok mutluluk duydum. Şu andaki mevcut Rus vatandaşlarımızı, mahalle komşularımızı bana çektiğine inanıyorum. Zaten 'Kızın mı?' diye soruyorlar, bu da ayrı bir mutluluk veriyor."