Kaftancıoğlu: Bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

— Ne yazık ki memleketin kimi bölgelerinden ölüm haberleri geldi. Bizler hiçbir seçim sonucunun insan sağlığından önemli olmadığının altını çiziyoruz. İlerleyen saatlerde sandıklar açılmaya başlandığında sizlere belirli aralıklarla bilgi vereceğim.

— Gayet sakin ve huzurlu yönettiğimiz süreci sandıklar açılmaya başlandıktan sonra da kontrollü bir şekilde bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız.

— Sizlere en doğru bilgiyi olabildiğince hızlı verebilme adına büyükşehir adayımızın oylarını okullardan alıp bizlere ulaştırılmasını sağlayacak bir gönüllü ağımız var. Bilgileri sizinle paylaşacağız. İstanbul halkının içi rahat olsun

Millet İttifakı'nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ise şunları söyledi:

— Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Umuyorum daha fazla üzücü bir olay duymaksızın bu süreci tamamlarız. Bu bir yerel seçim, günün sonunda bir netice ortaya çıkacak. Üzücü olayları hiçbirimizin duymak istemediğini biliyorum.

— Koordinasyon merkezindeyiz. Kontrol edeceğimiz alanlar olabilir ama buradayız. İl başkanımızla yanyana omuz omuzayız. Sizi süreçle ilgili bilgilendireceğiz.