TOBB'dan seçim sonrası açıklama: Bundan sonra Türkiye'nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı

TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada "Seçimler artık geride kaldı. 4,5 yıllık seçimsiz bir döneme giriyoruz. Bundan sonra Türkiye'nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı. Zira ekonomide atılacak çok adım, yapılacak çok işimiz var. Bu dönemi,kesintisiz bir icraat dönemine çevirmeliyiz" ifadelerine yer verildi.
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
Açıklama şu şekilde:
TÜSİAD’ın ardından TOBB’dan da açıklama:Seçimler artık geride kaldı.4,5 yıllık seçimsiz bir döneme giriyoruz.Bundan sonra Türkiye'nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı.Zira ekonomide atılacak çok adım, yapılacak çok işimiz var.Bu dönemi,kesintisiz bir icraat dönemine çevirmeliyiz pic.twitter.com/2vfHECQgVl— yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) March 31, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)