TOBB'dan seçim sonrası açıklama: Bundan sonra Türkiye'nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), yerel seçimlerin geride kalmasıyla Türkiye'nin 4,5 yıllık seçimsiz bir döneme girdiğini belirterek "Bundan sonra Türkiye'nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı" açıklamasında bulundu.

© AA / Arif Hüdaverdi Yaman TÜSİAD'dan seçim sonrası açıklama: Türkiye için yeni reform dönemi

TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada "Seçimler artık geride kaldı. 4,5 yıllık seçimsiz bir döneme giriyoruz. Bundan sonra Türkiye'nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı. Zira ekonomide atılacak çok adım, yapılacak çok işimiz var. Bu dönemi,kesintisiz bir icraat dönemine çevirmeliyiz" ifadelerine yer verildi.

Açıklama şu şekilde:

TÜSİAD’ın ardından TOBB’dan da açıklama:Seçimler artık geride kaldı.4,5 yıllık seçimsiz bir döneme giriyoruz.Bundan sonra Türkiye'nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı.Zira ekonomide atılacak çok adım, yapılacak çok işimiz var.Bu dönemi,kesintisiz bir icraat dönemine çevirmeliyiz pic.twitter.com/2vfHECQgVl — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) March 31, 2019

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