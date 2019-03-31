Beyoğlu'nda CHP'nin adayı Alper Taş öne geçti: Daha erken ama kazanacağımıza inanıyorum

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre, İstanbul Beyoğlu'nda CHP'nin adayı Alper Taş önde gidiyor.

Alper Taş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sonuçlar gelmeye başladı, çok az bir kısmı bize geldi. Gelen bilgiler beklediğimiz gibi, kafa kafaya, eşit bir yarış var. Bazen biz, bazen onlar öne geçiyor. Ama iyiyiz, bir önceki seçimlere göre bizim açımızdan oldukça iyi bir tablo var. Kazanamak üzereyiz, kazanacağımıza inanıyoruz, öyle bir duygu içerisindeyiz. Ama daha net bir şey söylemek için erken. Böyle bir yarış bekliyorduk, sonuçta benim yarışa girerken söylediğim 'burun farkıyla' kazanacağımızdı. Burun farkıyla kazanmayı bekliyoruz."