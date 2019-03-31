Artvin'de yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçlara göre, seçimleri CHP'nin adayı Demirhan Elçin 6 bin 853 oyla kazandı.

Seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Artvin Belediye Başkanlığını CHP adayı Demirhan Elçin kazandı. AK Parti adayı Mehmet Kocatepe ise 5 bin 844 oy aldı.

DEMİRHAN ELÇİN KİMDİR?

Demirhan Elçin, 1960 yılında Artvin'de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Artvin'de tamamlayan Elçin, üniversite öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Sonraki yıllarda Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nden ön lisans mezunu olan Elçin,1979 yılında Artvin DSİ Şube Müdürlüğünde teknik personel olarak devlet memurluğu görevine başladı, bir süre sonra istifa ederek 20 Haziran 1983'te esnaf teşkilatında muhasebeci olarak çalışmaya başladı.

1986'da kendi iş yerini açarak esnaflığa ilk adımını attı. 1988'de Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği seçimlerinde yönetim kurulu üyeliğine, aynı yıl başkanlığa seçilerek aralıksız başkanlık görevini devam ettirmektedir.

Evli ve iki çocuk babası olan Elçin, 1993 yılında Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine de seçildi ve bu görevini 2010 yılı eylül ayına kadar sürdürdü.