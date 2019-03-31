Eynesil'de sandıkta Rabia Naz tepkisi: CHP öne geçti

Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümünün gerçekleştiği Giresun'un Eynesil ilçesinde ilk sonuçlara göre CHP'nin adayı Ahmet Latif Karadeniz öne geçti. Rabia Naz'ın babası, "Çocuk cinayetine karşı oy kullandınız, hepiniz evladınıza sahip çıktınız" diye konuştu.

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümünün gerçekleştiği Giresun'un Eynesil ilçesinde Anadolu Ajansı'nın açıkladığı ilk sonuçlara göre AK Partili mevcut belediye başkanının karşısında CHP'nin adayı Ahmet Latif Karadeniz önde gidiyor.

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, oy kullanımı sonrası Eynesil'de bir konuşma yaparak, "Ey Eynesil milleti, hepinize şükranlarımı sunuyorum. Çocuk cinayetine karşı oy kullandınız, hepiniz evladınıza sahip çıktınız. Bugüne kadar yargı önü açık olduğu halde korunan zalime Allah'ın izniyle hesap soracağız" ifadelerini kullandı.

#RabiaNaz'ın babası Şaban Vatan, Eynesil'de yaptığı konuşmada, seçim sonuçlarında AKP'nin ilçede yaşadığı kaybın ardından, "Teşekkür ediyorum hepiniz evladınıza sahip çıktınız" dedi.



Video: @metcihan pic.twitter.com/nklnQAHZRt — dokuz8HABER (@dokuz8haber) March 31, 2019

Giresun'un Eynesil ilçesinde 13 Nisan 2018'de evinin önünde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin farklı iddialar gündeme gelmişti.

Şaban Vatan, AK Parti Giresun Milletvekili Nurettin Canikli'nin devreye girmesiyle olayın üstünün kapatıldığını iddia etmişti.