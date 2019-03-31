Eynesil'de sandıkta Rabia Naz tepkisi: CHP öne geçti

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, oy kullanımı sonrası Eynesil'de bir konuşma yaparak, "Ey Eynesil milleti, hepinize şükranlarımı sunuyorum. Çocuk cinayetine karşı oy kullandınız, hepiniz evladınıza sahip çıktınız. Bugüne kadar yargı önü açık olduğu halde korunan zalime Allah'ın izniyle hesap soracağız" ifadelerini kullandı.
#RabiaNaz'ın babası Şaban Vatan, Eynesil'de yaptığı konuşmada, seçim sonuçlarında AKP'nin ilçede yaşadığı kaybın ardından, "Teşekkür ediyorum hepiniz evladınıza sahip çıktınız" dedi.— dokuz8HABER (@dokuz8haber) March 31, 2019
Video: @metcihan pic.twitter.com/nklnQAHZRt
Giresun'un Eynesil ilçesinde 13 Nisan 2018'de evinin önünde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin farklı iddialar gündeme gelmişti.
Şaban Vatan, AK Parti Giresun Milletvekili Nurettin Canikli'nin devreye girmesiyle olayın üstünün kapatıldığını iddia etmişti.
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