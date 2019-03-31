'Komünist Başkan' Maçoğlu: 800 oy farkla belediyeyi kazandık

Tunceli'de Demokratik Halk Dayanışması'nın Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Fatih Mehmet Maçoğlu, 800 oy farkıyla seçimleri kazandıklarını açıkladı.

TKP'nin Tunceli Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, 800 oy farkıyla Tunceli Belediyesi'ni kazandıklarını açıkladı.

Demokratik Halk Dayanışması adayı Maçoğlu'nun en yakın rakibi ise, Halkların Demokratik Partisi (HDP) adayı Nurşat Yeşil oldu.

Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından ise Maçoğlu'nu destekleyen vatandaşların seçim bürosu önünde toplanarak kutlama yaptıkları görüldü.