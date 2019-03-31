'Komünist Başkan' Maçoğlu: 800 oy farkla belediyeyi kazandık

TKP'nin Tunceli Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, 800 oy farkıyla Tunceli Belediyesi'ni kazandıklarını açıkladı.
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Demokratik Halk Dayanışması adayı Maçoğlu'nun en yakın rakibi ise, Halkların Demokratik Partisi (HDP) adayı Nurşat Yeşil oldu.
Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından ise Maçoğlu'nu destekleyen vatandaşların seçim bürosu önünde toplanarak kutlama yaptıkları görüldü.
Seçim bürosu önünde alkışlar zılgıtlar…. pic.twitter.com/7sEV6umcrC— Dersim Demokratik Halk Dayanışması — DDHD (@dersimdhd) 31 Mart 2019
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