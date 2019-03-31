Ankara'da Mansur Yavaş farkı yüzde 2'ye çıkardı

AA'nın bildirdiğine göre Mansur Yavaş, 49.73'le öndeyken Mehmet Özhaseki 47.81 oy oranında.
Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yavaş, ıslak imzalı tutanakların yüzde 51'inin sisteme girildiği söyleyerek sandıklara sahip çıkma çağrısı yaptı.
Islak imzalı tutanakların %51’i (1 Milyon 663 bin oy) sisteme girildi. 906 bin oy Millet İttifakı — 757 bin Cumhur İttifakı(%54.4 — %45.6)— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) 31 Mart 2019
Yenimahalle ve Çankaya’da açılan sandık sayısı düşük.
Sandıklara sahip çıkıyoruz, sonuna kadar sandıklardan ayrılmıyoruz. #Tamamİnşallah pic.twitter.com/Os4iK8pTq3
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)