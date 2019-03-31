Ankara'da Mansur Yavaş farkı yüzde 2'ye çıkardı

Islak imzalı tutanakların %51’i (1 Milyon 663 bin oy) sisteme girildi. 906 bin oy Millet İttifakı — 757 bin Cumhur İttifakı(%54.4 — %45.6)



Yenimahalle ve Çankaya’da açılan sandık sayısı düşük.



Sandıklara sahip çıkıyoruz, sonuna kadar sandıklardan ayrılmıyoruz. #Tamamİnşallah pic.twitter.com/Os4iK8pTq3