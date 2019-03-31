Millet İttifakı'nın Adana adayı Karalar'dan açıklama: Önceden haber vereceğim bir yerde konuşma yapacağım

CHP ve İYİ Parti'nin Adana adayı Zeydan Karalar, önde götürdüğü Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na dair açıklama yaptı.
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Karalar, yatığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Konvoy yapmayacağız. Size önceden haber vereceğim saatte bir konuşma yağacağım. Parti bayrağı getirmenizi rica ediyorum. Sandık görevlilerimize rehavete kapılmayıp, kendilerine mesaj attığımız adımları takip etmeye devam etmelerini rica ediyorum. Hepimize teşekkür ediyorum."
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