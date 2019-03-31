Sandıkların yüzde 99'unun açıldığı Yalova'da CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman yüzde 46.2 ile önde

2014 yerel seçimlerinde CHP ile AK Parti arasında gerçekleşen seçimlerde CHP, az bir farkla seçimi kazanmış ve Vefa Salman belediye başkanı seçilmişti. Açılan sandıklara göre CHP adayı Salman, yüzde 46.18 ile yarışı önde götürürken, yüzde 45.77 ile AK Parti adayı Yusuf Ziya Öztabak ikinci sırada.

Cumhurbaşkanını ve 27. Dönem parlamentosunu belirlemek üzere en son 24 Haziran'da sandık başına giden seçmenler, bu kez 31 Mart'ta yerel yöneticileri belirlemek için oy kullandı.

Yalova'da Cumhur İttifakı adayı Yusuf Ziya Öztabak, Millet İttifakı adayı ise Vefa Salman'dı.

CHP seçim koordinasyon merkezinden yapılan açıklamaya göre, sandıkların yüzde 99'unun açıldığı Yalova'da Millet İttifakı adayı Vefa Salman seçimi kazanarak yeniden belediye başkanı oldu.