Kayıt
23:28 31 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan'dan yerel seçim değerlendirmesi: Açık ara birinci partiyiz

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1087)
    0 1232

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni değerlendirdi. Erdoğan, "Bu seçimlerden AK Parti olarak tıpkı 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana hep olduğu gibi yine açık ara birinci parti olarak çıktık. MHP ile birlikte ittifaklar bazında da birinci olduk" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarını takip ettiği Tarabya'daki Huber Köşkün'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : İHA
    İmamoğlu: Veri girişi durdu, rakibimden 5,25 puan öndeyim
    Türkiye'nin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'ni demokratik bir olgunluk içinde tamamladığını belirten Erdoğan, milletin bir kez daha iradesini oldukça yüksek bir katılım oranıyla sandığa yansıttığını söyledi.

    Erdoğan, seçim sonuçlarının ülkeye, millete, şehirlere, mahallelere hayırlı olmasını dileyerek, şunları söyledi:

    "Artık yavaş yavaş şekillenmeye başlayan sonuçlara göre, şehirlerimizi yönetme sorumluluğunu üstlenecek olan büyükşehir, il, ilçe tüm belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz, mahalle ve köylerimizde göreve gelen muhtarlarımız görevlerini üstlenecekler, hepsini tebrik ediyorum. Biraz sonra Ankara'ya hareket edeceğim ve genel merkezimizde artık geleneksel hale gelmiş olan balkon konuşmamızı yaparak, seçim sonuçlarını Ankara'da değerlendireceğim."

    'KAZANILAN VE KAYBEDİLEN BELEDİYE BAŞKANLIKLARI OLDU'

    seçim
    © AA /
    Türkiye sandık başında: Liderler hangi mesajları verdi?
    Erdoğan, "Sonuçlar göstermektedir ki, bu seçimlerden AK Parti olarak tıpkı 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana hep olduğu gibi yine açık ara birinci parti olarak çıktık. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte ittifaklar bazında da birinci olduk. AK Parti ve Cumhur İttifakı açısından kazanılan ve kaybedilen belediye başkanlıkları elbette olmuştur. Her kazanç ve her kayıp milletimizin takdiridir. Bu da tabii demokrasinin bir gereğidir. Kabullenilmesi gereken bir gerektir. Kazandığımız yerlerde milletimizin gönlüne girdiğimizi, kaybettiğimiz yerlerde de bu konuda yeteri kadar başarılı olamadığımızı kabul edecek, buna göre hareket tarzımızı da tabii ki belirleyeceğiz."

    Seçim kampanyası boyunca birilerinin Kürt vatandaşların oylarını ipotek altına alma, iradelerine pranga vurma çabalarına hep dikkat çektiklerini belirten Erdoğan, "Zira dolaştığım Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaptığım mitinglerde bunlara çok açık net vurgu yapmıştım. Bu sonuçlar Kürt kardeşlerimizin iradelerini, ne terör örgütüne ne de terör örgütünü arkalarına alarak ortaya çıkanlara teslim etmeyeceğini göstermiştir. Aynı şekilde diğer şehirlerimizde de arkasında hangi pazarlıkların olduğu bilinmeyen ittifaklarla milletimiz yönlendirilmeye çalışılmıştır. Genel hatları itibarıyla sonuçlar bu çabaların amacına ulaşamadığına işaret ediyor" diye konuştu.

    '4.5 YILA YAKIN KESİNTİSİZ BİR İCRAAT DÖNEMİ VAR'

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, beka meselesi konusunda da verdikleri mesajın millet tarafından da gayet iyi algılandığını gördüğünü dile getirerek, "Özellikle de Güneydoğu, Doğu ve diğer illerimizdeki bütün mitinglerimde dikkat ederseniz megaboardlardan bunları görüntülü olarak yayımladım. Milletimizin birliğini, beraberliğini bozarak, ülkemize diz çöktürmeye çalışanlar bir kez daha hüsrana uğramıştır. Bu onurlu duruşları sebebiyle 81 vilayetimizdeki her bir vatandaşımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

    Selahattin Ekicioğlu
    © AA / Serkan Güner
    Sandıkların yüzde 98'i açıldı: AK Parti Kırşehir'i kaybetti
    Bundan sonraki seçimlerin 2023 yılının Haziran ayında yapılacağını söyleyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

    "Bir başka ifadeyle önümüzde 4.5 yıla yakın, kesintisiz bir icraat dönemi var. Artık sık sık seçimlerle iç içe olmayacağız. Şimdi hep önümüze bakacağız ve Türkiye'de ekonomisiyle siyasetiyle özellikle savunma sanayisiyle yatırımlarla üretimlerle nasıl meşgul olacağız, buna odaklanacağız ve adımlarımızı da buna göre atacağız. Cumhurbaşkanı olarak şahsım yürütme görevinde, Meclis'teki milletvekillerimiz yasama vazifesinde iş birliği içinde ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için gece gündüz çalışacağız. Bu seçimlerde seçilen belediye başkanlarımız şehirlerini 5 yıl idare edeceği gibi biz de görev süremiz boyunca ülkemizi yönetmeyi sürdüreceğiz. Gündemimizde çok önemli bir reform programı var. Türkiye olarak serbest piyasa ekonomisi kurallarından taviz vermeden, kendi hedeflerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz güçlü ekonomi programını dikkatle hayata geçireceğiz. Artık bizim için ekonomide reformların hayata geçirileceği, büyük ve güçlü Türkiye hedefine tavizsiz şekilde odaklanacağımız uzun bir dönem var. Bölgemizde yaşanan istikrarsızlıkların ülkemizde oluşturuğu tehditleri, hem diplomasi kanallarını hem askeri gücümüzü kullanarak ortadan kaldırmayı sürdüreceğiz. Özellikle terör örgütlerine nefes aldırmadan ülkemizi ve bölgemizi bir huzur adası haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Küresel ve bölgesel düzeyde büyük değişimlerin yaşandığı bir dönemde ülkemizin 2023 hedeflerine doğru adım adım ilerlemesi için gece gündüz çalışacağız."

    'YÜRÜYECEK ÇOK YOLUMUZ VAR'

    Erdoğan, seçim sonuçlarının ülkeye ve şehirlere hayırlı olmasını dileyerek, şöyle devam etti:

    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık
    © AA / İbrahim Erikan
    MHP, AK Parti'den Erzincan ve Bayburt gibi illeri aldı
    "Özellikle Cumhur İttifakı olarak çıktığımız bu yolda Sayın Bahçeli'ye ve mesai arkadaşlarına, birlikte çalışma yürüten benim mesai arkadaşlarıma, özellikle teşekkür ediyorum. Bunun yanında tabii ki partimin bütün ilgili birimlerinde, genel merkez, il, ilçe, belde, bütün teşkilatlarımızda çalışan ve şu ana kadar ve bu gece de tabii sabaha kadar, bu çalışmaları yürüten yol arkadaşlarıma, şahsım, partim ve milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Yorucu bir maraton oldu. Bu yorucu maratonda hakikaten arkadaşlarım gece demediler, gündüz demediler bu çalışmaları yürüttüler. Onun için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Daha yürüyecek çok yolumuz var. Bu millete dökeceğimiz çok alın terimiz var. Bu millet için, bu vatan için fedai can etmek üzere bu yola koyulduk. Ekranları başında bizi izleyen tüm milletime kalbi şükranlarımı özellikle arz ediyorum. Geceniz mübarek olsun."

    Biraz sonra Ankara'ya balkon konuşmasını gerçekleştirmek üzere yola çıkacağını aktaran Erdoğan, basın mensuplarına da teşekkür etti.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1087)

    İlgili konular:

    Türkiye'de yerel seçim: İstanbul'da fark kapanıyor
    Sandıkların yüzde 98'i açıldı: AK Parti Kırşehir'i kaybetti
    Sandıkların yüzde 98'inin açıldığı Beyoğlu'nda AK Partili Yıldız yüzde 50 oy oranıyla önde
    AK Parti Şırnak'ta kutlamalara başladı
    Balıkesir'de AK Parti ile İYİ Parti yarışıyor: Fark yüzde 1'in altında
    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, MHP, Cumhur İttifakı, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Tarabya, Huber Köşkü, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Türkiye-31 Mart yerel seçimleri
    Türkiye'den seçim manzaraları
    Karikatür
    Guaido, 91 yurtdışı seyahatini nasıl finanse ettiğini açıklamayı reddetti
    İnfografik
    Türkiye, iki yıl üst üste Rus turistlerin ilk tercihi oldu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam