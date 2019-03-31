CHP'li Yarkadaş: HDP seçmeni demokrasi için blok oy kullandı

HDP seçmeninin “demokrasi için blok oy kullandığını” belirten Yarkadaş, “İktidarın aşağıladığı, yok saydığı, terörist ilan ettiği, şeytanlaştırmaya çalıştığı HDP seçmeni, CHP, İYİ PARTİ ve DP’lilerle omuz omuza vererek, demokrasi için BLOK oy kullandı” ifadelerini kullandı.

Yarkadaş'ın tweeti şöyle:

İktidarın aşağıladığı, yok saydığı, terörist ilan ettiği, şeytanlaştırmaya çalıştığı HDP seçmeni, CHP, İYİ PARTİ ve DP'lilerle omuz omuza vererek, demokrasi için BLOK oy kullandı. — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) March 31, 2019

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