MHP, AK Parti'den Erzincan ve Bayburt gibi illeri aldı

© AA / Binnur Ege Gürün Balıkesir'de AK Parti ile İYİ Parti yarışıyor: Fark yüzde 1'in altında

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi'nde 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den alınan iller konuşuluyor. Parti açısından sembolik önemi olan Bilecik Söğüt Belediyesi adayları İsmet Sever'in, Kars Sarıkamış Belediyesi adayları Harun Hayali'nin kesin kazandığı söylendi.

ERZİNCAN'I MHP KAZANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın memleketi Erzincan'da belediye başkanlığını MHP'nin adayı Bekir Aksu'nun kazandığına kesin gözüyle bakılıyor. Gazete Duvar'ın haberine göre Parti Genel Merkezi'nde Erzincan'ı kazanmaları hakkında, "Mevlüt Karakaya gitti. Erzincan'ı aldı, geldi" denildi.



AK PARTİ'NİN BİR ÖNCEKİ SEÇİMLERDE YÜZDE 52 İLE ALDIĞI KARAMAN DA MHP'NİN



AK Parti'nin kalesi sayılan Karaman, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde MHP'ye geçti. İki partinin ittifak kurmadığı ilde, MHP adayı Savaş Kalaycı kılpayı farkla kazandı.

Bartın'da ise MHP'nin adayı Cemal Aksu İle AK Parti'nin adayı Yusuf Ziya Aldatmaz arasında başa baş bir yarış sürüyor. Aksu yüzde 36,38 oy oranındayken, Aldatmaz'ın oy oranı yüzde 36,10.

Amasya'yı MHP'nin adayı Mehmet Sarı yüzde 46'nın üzerinde oyla resmi olarak önde götürürken, AK Parti'nin adayı Cafer Özdemir yüzde 33 oranında oyla Sarı'yı takip ediyor.

Kütahya'da MHP'nin belediye başkan adayı Alim Işık yüzde 38 oy oranında. Yüzde 32 oy oranına sahip olan AK Parti'nin adayı Ahmet Sami Kutlu'nun aradaki farkı kapatamayacağı ve MHP'nin Kütahya'yı aldığı belirtildi.

MHP, Kastamonu'yu da AK Parti'den almış görünüyor. MHP'nin adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu yüzde 49 oy oranına sahipken, AK Parti'nin adayı Tahsin Babaş'ın oy oranı yüzde 31'lerde. AK Parti Bayburt'u da MHP'ye kaptırdı gibi. MHP'nin belediye başkan adayı yüzde 56 oy oranındayken, AK Parti'nin adayı yüzde 35'te.

Çankırı da ise MHP'nin belediye başkan adayı İsmail Hakkı Esen yüzde 43 oy oranına sahip, AK Parti'nin adayı Hüseyin Boz yüzde 37 oranıyla Esin'i takip ediyor. Aradaki fark kapanmazsa Çankırı'yı da MHP, AK Parti'den alacak.