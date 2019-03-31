Muhtarlık seçimi kavgalarında toplam 4 ölü, 20 yaralı

Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşanan muhtarlık seçimi kavgalarında toplam 4 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı. Çok sayıda da gözaltı var.

Yozgat, Gaziantep, Zonguldak, Ankara ve Tokat'ta meydana gelen olaylar şöyle:

YOZGAT: 1 ÖLÜ 2 YARALI

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde, muhtar adaylarının yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 1 genç hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, iki muhtar adayının yarıştığı Küçükincirli köyünde adayların yakınları arasında kavga çıktı.

Tarafları ayırmaya çalışan Erdem Türk (18), B.Ş'nin (28) silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Muhtar adayı Şahin Yalçın kolundan yaralandı. B.Ş. arbede sırasında kendisini de bacağından yaraladı.

Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan Erdem Türk kurtarılamadı. Ankara'da yaşayan ve üniversite sınavlarına hazırlanan Türk'ün, oy kullanmak için köye geldiği öğrenildi

GAZİANTEP: 3 ÖLÜ 6 YARALI

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde muhtar adayları ile yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, biri ağır 6 kişi yaralandı. Kırsaldaki Köksalan Mahallesi'nde oyların sayımı sırasında çıkan tartışma esnasında mevcut muhtar Süleyman O'nun oğlu Cuma O. (20), tabancayla muhtar adayı Süleyman Kaplan'ın kardeşi Eyüp Kaplan'a ateş etti. Bu sırada sandık güvenliğinden sorumlu askerin silahını bırakarak teslim olmasını söylediği zanlı, silahla çevreye ateş açmaya devam etti.

Cuma O'nun silahından çıkan kurşunlarla muhtar adayı Süleyman Kaplan ve kardeşi Adem Kaplan da vuruldu. Zanlının, jandarma tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği olayda Eyüp, Süleyman ve Adem Kaplan, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Cuma O, 112 Acil Servis ekibince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güvenlik güçleri mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayda yaralanan ve hayatını kaybedenlerin yakınları, Şehitkamil ve Dr. Ersin Arslan devlet hastanelerinde yeniden tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Şehitkamil Devlet Hastanesinde Celal K. ile arbedeyi sonlandırmaya çalışan özel güvenlik görevlisi Kadir E. bıçaklandı. Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesinde taraflar arasında çıkan silahlı kavgada da Mehmet D, Selçuk K. ve Bayram K. yaralandı. Yaralılar, tedavi altına alındı.

ZONGULDAK: 8 YARALI

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çırgan köyünde muhtarlık seçimi sayımı bitiminde bir grupla Hasan K. arasında tartışma yaşandı.

Bunun üzerine Hasan K, evinden giderek aldığı av tüfeğiyle buradaki kişilere ateş açtı.

Olayda yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada şüpheli, olay yerinden ormana kaçmaya çalıştığı sırada jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

ANKARA: 1 YARALI

Ankara'nın Haymana ilçesinde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

12 Eylül İlkokulu'nda oy verme sırasında karşılaşan Çaldağ Mahallesi Muhtar adayı Hacı Ali Akçıl ile bir grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kasığından bıçakla yaralanan Akçıl, ambulansla kaldırıldığı Ankara Numune Hastanesi'nde tedavi altana alındı.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

TOKAT: 3 YARALI

Tokat'ta muhtarlık seçimleri dolayısıyla yaşanan kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Madas köyünde muhtarlık seçimi dolayısıyla iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu muhtar adayı Murat D. ile Mesut B. ve Mehmet B. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik tedbiri aldı.