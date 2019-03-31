YSK Başkanı Güven: YSK tarafından henüz bir sonuç açıklanmayacaktır

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven açıklama yaptı. Güven, YSK'nın henüz sonuç açıklamayacağını bildirdi.

Güven'in açıklaması şöyle:

— YSK tarafından henüz bir sonuç açıklanmayacaktır.

— Yayın yasağı kalmadan seçim sonuçları konusunda açıklama yapan yayın kuruluşları hakkında ihbarda bulunulmasına karar verilmiştir.

— Kesin seçim sonuçlarını en kısa sürede açıklayacağız.

— Servis yazılımında teknik gereklilik nedeniyle yapılan işlem sonucunda siyasi partilerimizin veri çekme sürecinde bir kesinti olup giderilmiştir. Bu arada herhangi bir veri kaybı yaşanmamış, kesintinin giderilmesinden sonra tüm bilgiler siyasi partilere aktarılmaya devam edilmektedir.

#Canlı: YSK Başkanı Güven, basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor https://t.co/MgsMDeNKNm — AA Canlı (@AACanli) 31 Mart 2019

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