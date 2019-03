HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Kayyum politikası çökmüştür

© Sputnik / Sertaç Kayar HDP Diyarbakır’da kutlamalara başladı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Diyarbakır'da seçim kutlamasında halka teşekkür konuşması yaptı.

"Bu akşam tarihi bir sürece hep birlikte tanıklık ediyoruz" diyen Buldan "Amed'in büyük zaferine ve başarısına he birlikte tanıklık ediyoruz. Emeğinize sağlık, iyi ki varsınız. Bu başarı, sizin başarınızdır. Bu başarı kadınların başarısıdır. Gençlerin başarısıdır. Kürtlerin başarısıdır. Türkiye halklarının başarısıdır. Hepinize teşekkür ediyoruz. Hepinizin emeğine sağlık" dedi.

‘HDP KAZANMASIN DİYE BİR SÜRÜ ZORLUK ÇIKARDILAR'

Buldan şöyle devam etti:

"Yaklaşık bir buçuk aydır Türkiye'nin her yerini karış karış gezdik. Türkiye'nin her yerinde halkımızla bir araya geldik. Bunun için başardık. Ancak bir buçuk aydır Türkiye'nin her yerini gezerken, önümüze hep engeller çıkardılar. Her yerde HDP kazanmasın diye bir sürü zorluklar çıkardılar. Her türlü engeli aştık, zorluğu aştık ve kazandık, başardık. Bu başarıyı ve zaferi açık grevinde olan sevgili Leyla Güven olmak üzere bütün arkadaşlarımıza atfediyoruz. Bu başarıyı sevgili Leyla Güven başta olmak üzere bütün yoldaşlarımıza, açlık grevinde olan bütün arkadaşlarımıza armağan ediyoruz."

Buldan, "Bugün seçim sonuçlarını televizyondan tek tek takip ediyoruz. Henüz açıklanmayan, sonuçlanmayan birçok yer var. Açıklandığı kadarıyla Türkiye'nin her yerinde demokrasi güçleri ve Kürtler kazandı. Türkiye'nin her yerinde HDP Bugün özellikle AKP hükümetinin, iktidarın düşünmesi gereken, tartışması gereken bir tek konu var. Bugün seçim sonuçları itibariyle halkımız iktidara şu mesajı vermiştir; halkımız iktidara tecridi kabul etmediğinin mesajını vermiştir. Halkımız iktidara kayyum politikalarının çöktüğünün mesajını vermiştir" dedi.

‘KAYYUM POLİTİKASI ÇÖKMÜŞTÜR'

"Bölgede kayyumlar artık bitmiştir" diyen Buldan "Kayyum politikası çökmüştür. Halkımız kayyum siyasetini benimsemediğini bir kez daha ortaya koymuştur. Başta Gültan Kışanak olmak üzere tüm yoldaşlarımıza selamlarımızı gönderiyoruz. Cezaevlerinde olan sevgili Selahattin Demirtaş'a, Figen Yüksekdağ'a buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Halkımız iktidara Selahattin Demirtaş'ın da, Figen Yüksekdağ'ın da, Gültan Kışanak'ın da, Çağlar Demirel'in de, İdris Baluken'in de, Sırrı Süreyya Önder'in de, Sebahat Tuncel'in de, Selma Irmak'ın da derhal serbest bırakılması mesajını vermiştir" şeklinde konuştu.

Buldan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz sadece burada kazanmadık. Türkiye'nin batısında da AKP'ye ders verdik, faşizme ders verdik. Ankara'da, Adana'da, Antalya'da ve Mersin'de büyükşehirlerde aday çıkarmayarak, demokratik güç birliklerini destekleyerek, iktidara büyük bir ders verdik. AKP hükümeti verilen bu dersi, cevabı iyi okumalıdır. Aynı zamanda halkımız; iktidara, bizlere defolun gidin diyenlere büyük bir ders vermiştir. Halkımız bu topraklar bizim, bu vatan bizim, bir yere gitmiyoruz mesajı vermiştir."

‘ŞIRNAK GASP EDİLDİ'

Şırnak sonuçlarını değerlendiren Buldan, "Bizler Şırnak'ta kaybetmedik, Dersim'de kaybetmedik, Ağrı'da kaybetmedik, çünkü bu şehirlerde her türlü oyun oynandı. Her türlü hile yapıldı. Bugün Şırnak'a dışardan sadece 12 bin kişi oy kullanmak üzere gönderildi. Şırnak bir şekilde gasp edildi. O yüzden biz Şırnak'ı kaybettik demiyoruz. Şırnak, Dersim, Ağrı halkı kazandı" ifadelerini kullandı.