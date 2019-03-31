Kılıçdaroğlu: Elimizdeki verilere göre İmamoğlu kazandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonucunu değerlendirdi. "İlk kez bu kadar adaletsiz bir seçimle karşı karşıya kaldık" diyen Kılıçdaroğlu, "Elimizdeki verilere göre İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kazanmış durumda" şeklinde konuştu.

- İlk kez bu kadar adaletsiz bir seçimle karşı karşıya kaldık

— Bütün baskılara, iftira kampanyalarına rağmen halk demokrasiden yana tavrını koydu

— Elimizdeki verilere göre İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kazanmış durumda

— Örgütteki bütün arkadaşlarıma sesleniyorum 48 saat kimse uyumayacak, sandıklar terk edilmeyecek. Göreceksiniz İstanbul'a da bahar gelecek. Tıpkı Ankara'ya geldiği gibi.

— Bütün baskılara rağmen başarı elde ediyoruz. Bunu 81 milyon insanın demokrasiye olan özlemi olarak değerlendiriyoruz.

— Ekonomik krizin aşılması konusunda bize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız. Ülke ekonomik krizde diye özel bir fırsatçılık takınmak istemiyoruz, tam tersine, biz her türlü fedakarlığa hazırız.

— Sayın Meral Akşener'e yürekten teşekkür ederiz.