Kılıçdaroğlu: Elimizdeki verilere göre İmamoğlu kazandı

— Bütün baskılara, iftira kampanyalarına rağmen halk demokrasiden yana tavrını koydu
— Elimizdeki verilere göre İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kazanmış durumda
— Örgütteki bütün arkadaşlarıma sesleniyorum 48 saat kimse uyumayacak, sandıklar terk edilmeyecek. Göreceksiniz İstanbul'a da bahar gelecek. Tıpkı Ankara'ya geldiği gibi.
— Bütün baskılara rağmen başarı elde ediyoruz. Bunu 81 milyon insanın demokrasiye olan özlemi olarak değerlendiriyoruz.
— Ekonomik krizin aşılması konusunda bize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız. Ülke ekonomik krizde diye özel bir fırsatçılık takınmak istemiyoruz, tam tersine, biz her türlü fedakarlığa hazırız.
— Sayın Meral Akşener'e yürekten teşekkür ederiz.
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