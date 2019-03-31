Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonları

© Sputnik / Hikmet Durgun Akşener: Sandık mesajını vermiş ve iktidar partisini uyarmıştır

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve Demokratik Eylem Partisi Başkanı Bakir İzzetbegovic, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim zaferi dolayısıyla tebrik ettiler.

Ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim başarısı nedeniyle tebriklerini ilettiler.