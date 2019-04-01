Eskişehir'de CHP'li Yılmaz Büyükerşen koltuğunu korudu

Eskişehir'de AA'nın verilere göre sandıkların yüzde 85'i açılmış durumdayken, Büyükerşen en yakın rakibi AK Parti adayı Burhan Sakallı'ya yüzde 6 fark atarak koltuğunu korudu.
Sosyal medya hesabından 'teşekkür' açıklaması yapan Büyükerşen, 'her kesimin başkanları olmaya devam edeceğiz' açıklamasını yaptı.
TEŞEKKÜRLER ESKİŞEHİR!— Yılmaz Büyükerşen (@Y_Buyukersen) 31 Mart 2019
Dün olduğu gibi bugün ve yarın da herkesin ve her kesimin başkanları olmaya devam edeceğiz. #TürkiyeninEskişehiriVar pic.twitter.com/KPQpIX7WDw
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