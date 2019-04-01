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    Devlet Bahçeli

    Bahçeli: Seçime Cumhur İttifakı'nın ruhu mührünü vurdu

    © AA / Emin Sansar
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1096)
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "31 Mart seçimlerine Cumhur İttifakı'nın ruhu, Türk milletinin istiklal özlemleri ve istikbal umutları mührünü vurmuştur" dedi. Bahçeli, kravatının çok güzel olduğunu söyleyen muhabire, "Mesele kravat mı canım şimdi" yanıtını verdi.

    MHP lideri Bahçeli, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. "31 Mart seçimine katılan her parti kendi hissesine düşeni alacak" diyen Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın yoluna devam edeceğini söyledi.

    Seçim sonuçlarını değerlendiren Bahçeli, "Bu seçim sonuçlarını 2014 yılı ile karşılaştırdığımızda önemli bir bereketimiz olduğunu ifade etmek isterim" ifadesini kullandı.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz
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    Bahçeli, İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin ise "Bir oy fazla alan kazanır" yorumunda bulundu. Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

    — 31 Mart seçimlerine Cumhur İttifakı'nın ruhu, Türk milletinin istiklal özlemleri ve istikbal umutları mührünü vurmuştur. 31 Mart seçimleri zilleti reddetmiş, ülkemizin zaaf ve zayıflığa düşmesini bekleyenleri bertaraf etmiştir. Cumhur İttifakı'nın milli beka çağrısı doğudan batıya, kuzeyden güneye aziz milletimiz tarafından hem duyulmuş, hem benimsenmiş, hem de tasdik ve takdir edilmiştir. Türk milleti bekasına muazzam şekilde destek vermiştir. Cumhur İttikafı hedeflerine ulaşmıştır.

    — Türkiye'ye tehdit sökmeyeceği aleni şekilde anlaşılmıştır. Bekamız üzerinde kumar oynayan, bekamıza hançer sallayanlar yanıldıkları gibi yanlışa düştüklerini de anlamak zorunda kalacaklardır. Artık seçim geride kalmıştır. Türkiye umutlarını tazelemiştir. Ülke ve millet olarak ağırlaşan sosyal ve ekonomik meselelere titizlikle odaklanmak hayati önemdedir.

    'ÜLKE GÜNDEMİNDEN SEÇİM KONUSU TAMAMEN KALKMIŞTIR'

    Binali Yıldırım
    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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    - Türkiye'nin kutuplaşarak mesafe alması da düşünülemez. Siyasi aktörler açısından milli birliği güçlendirecek siyaset üslubunun öne çıkması başlıca gündem olmalıdır. Merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında herhangi bir çatışma ve çelişme yaşanmayacak olması ülkemizin ufkunu aydınlatmıştır. CHP ve ittifak ortaklarından seçilen belediye başkanlarından sorumlu, şuurlu ve dengeli hareket ederek yeni sistemin doğasına uygun çalışmaları gerekmektedir. Küresel ve bölgesel sorunların çok ciddi boyutlara tırmandığı bugünkü zaman diliminde ayrılıkta hayır yoktur, cepheleşmede huzur yoktur.

    — Ülke gündeminden seçim konusu tamamen kalkmıştır. Artı olarak milletimizin vermiş olduğu mesajları enine boyuna analiz edip yorumlayacağımız aşikardır. Türk millet kriz siyasetine geçit vermemiştir. İnanıyorum ki 31 Mart seçimine katılan her parti kendi hissesine düşeni alacak, gerekli dersleri çıkacaktır. Seçim sonuçlarını kim nasıl yorumlarsa yorumlasın Yenikapı ruhunun, Cumhur İttifakı'nın kararlı, yüreklive inançlı şekilde yoluna devam edeceğini herkes bilmelidir.

    Gazetecilerin sorularına da yanıtlayan Bahçeli, kravatının çok güzel olduğunu söyleyen bir muhabire, "Mesele kravat mı canım şimdi" yanıtını verdi.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1096)

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    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, Cumhur İttifakı, MHP, Devlet Bahçeli, Türkiye
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