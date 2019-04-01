Kars Belediye Başkanlığını kazanan HDP'li Bilgen: Kürt'üyle, Türk'üyle birlikte kazandık

Seçim sürecinde iyi çalıştıklarını ifade eden Bilgen, "Kürt'üyle, Türk'üyle, Azeri'siyle, Terekeme'siyle hep birlikte kazandık. Seçimin başından beri Kars kazanacak dedik ve Kars kazandı. Hep birlikte kazandık, hepimiz kazanmışız gibi kutlamalıyız" dedi.
Bilgen, "Biz bize yakışanı yapacağız, kimseyi dışlamayacağız. Kimseye ayrımcılık yapmayacağız, kimseyi aşağılamayacağız. Seçim boyunca bize iftira atanları utandırmamız gerekiyor. Bu bir yarıştı, Kars kazandı, birlikte kazandık" diye konuştu.
Parti binası önünde kutlama yapmak için toplanan HDP'liler Türk bayrağı açıp şehir turu attı.
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