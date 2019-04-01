CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 6. kez açıklama yaptı. İmamoğlu, "Kazandığımızı biliyorum ama tutanakların son halini almasını bekliyorum" dedi.

© AA / Ali Atmaca Kılıçdaroğlu: Elimizdeki verilere göre İmamoğlu kazandı

İmamoğlu kendi ellerindeki ıslak imzalı tutanakların yüzde 80'inden biraz fazlasını girdiklerini, buna göre oylarının yüzde 50.36, Binali Yıldırım'ın oy oranının ise yüzde 46.70 olduğunu açıkladı.

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

— Şu an yine çarpıcı bir olay yaşıyoruz. Az önce buraya gelişim itibariyle tam 36 dakikadır AA’nın verilerinde bir değişiklik yok. Tekrar söylüyorum TC’nin köklü kuruluşu, 82 milyon insanın vergisiyle ülkeye hizmet etmek zorunda olan AA yetkililerine çağrıda bulunuyorum. Lütfen manipülasyonun parçası olmayın. Yaptığınız görevin tarihi görev olduğunun altını çiziyorum.Yyarınlarda utanacağınız bir durumua düşmeyin. Sizi istanbul'dan tam 16 milyon hemşehrim adına uyarıyorum. Şunu da ekliyorum; bir yerden haber mi bekliyorsunuz, kaygınız mı var, tedirginliğiniz mi vari anlamış değilim. Mesuliyetiniz, olanı Türkiye'ye aktarmaktır. Bu bir demokrasi sürecidir. Türkiye'nin demokrasisi için sorumluluk anıdır. Bu parti meselesi değildir. Bu Türkiye'nin demokrasi meselesidir. Herkes üzerine düşen görevi yerine getirmelidir.

— Ve buradan tekrar onbinlerce görev yapan arkadaşlarım, lütfen süreci terk etmeyin. Asla ve asla göreviniz bitene kadar, ister saatler ister günler olsun, asla sorumluluğunuzu terk etmeyin.

— Kazandığımızı biliyorum ama benim vicdanım, ahlakım, siyasi duruşum, benim devlet adamlığından anladığım şey benim bunu açıklamama müsaade etmiyor. Neticelerin netleşmesini ve tutanakların son halini almasını bekliyorum.

— Yine de elimizdeki verileri açıklayacağım; zira 35 dakikayı bulan AA’nın suskunluğu benim nezdimde AA'yı itibarsız hale düşürmüştür. Çok net söylüyorum yüzde 80'ı bir miktar aşmış olan kendi imzalı tutanaklarımız üzerinden girilmiş veriler; şu anda bizim oyumuz yüzde 50.36'dır, rakibimzin oyu yüzde 46.70'tir.

— (Anadolu Ajansı'na) Yarın bu halkın yüzüne bakamazsınız, lütfen süreci kendi verilerinizle toplayın. Talimat mı bekliyorsunuz anlamış değilim.