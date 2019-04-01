Küçükçekmece'yi AK Parti'den alan CHP, Avcılar'da DSP'yle seçime giren eski başkan Toprak'ı hezimete uğrattı

Resmi olmayan sonuçlara göre Küçükçekmece'yi CHP'li Kemal Çebi kazandı. Çebi yüzde 50.98 oy aldı. Avcılar'da ise Turan Hançerli yüzde 51.88 ile yarışı önde bitirdi.

© REUTERS / Sertaç Kayar CHP İstanbul'da Çatalca ile Silivri'yi kaybetti

İstanbul ilçelerinden sonucu en çok merak edilen ilçelerden biri Küçükçekmece'ydi. AK Parti ve CHP'nin önceki seçimlerde kıyasıya yarıştığı ilçede bu seçimde CHP'nin Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi oldu.

Çebi, yüzde 50.98 oy oranıyla belediyenin yeni başkanı oldu. AK Parti'nin adayı Temel Karadeniz yüzde 45.52 oy aldı. Açılan sandık oranı ise yüzde 99.37

Diğer yandan Avcılar'da mevcut başkan Handan Toprak, CHP'den aday gösterilmeyince DSP'ye geçmişti. Sonuçlara göre Toprak, DSP ile girdiği seçimde hezimete uğradı. CHP'nin adayı Turan Hançerli, yüzde 51.88 ile zafere ulaştı.