Yavaş: Bugün hakkın yerini bulduğu, Ankara'nın kazandığı büyük bir gündür

- Umudun başkenti Ankara'yı hep birlikte yarınlara taşıyacağız.
© AA / İbrahim Erikan
— Kimseye işini öğretmeyeceğiz, sadece işimizi yapacağız.
— Siyasi görüşü, kimliği, kökeni ne olursa olsun Ankara'ya değer katmat isteyen herkesi kucaklayacağız.
— Bugün hakkın yerini bulduğu ve Ankara'nın kazandığı büyük bir gündür. Ayrım yapmadan bu şehri kardeşçe kucaklayıp ileriye taşıyacağız.
— Sizlere ömür boyu minnettar kalacağımı bilmenizi istiyorum.
— Bir müjde de inşallah İstanbul'dan bekleyeceğiz.
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