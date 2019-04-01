Yavaş: Bugün hakkın yerini bulduğu, Ankara'nın kazandığı büyük bir gündür

Millet İttifakı Ankara Adayı Mansur Yavaş seçimle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yavaş, "Bugün hakkın yerini bulduğu ve Ankara'nın kazandığı büyük bir gündür. Bir müjde de inşallah İstanbul'dan bekleyeceğiz" dedi.

© AA / İbrahim Erikan Türkiye'de yerel seçim: İstanbul verileri bir buçuk saattir güncellenmiyor

- Umudun başkenti Ankara'yı hep birlikte yarınlara taşıyacağız.

— Kimseye işini öğretmeyeceğiz, sadece işimizi yapacağız.

— Siyasi görüşü, kimliği, kökeni ne olursa olsun Ankara'ya değer katmat isteyen herkesi kucaklayacağız.

— Bugün hakkın yerini bulduğu ve Ankara'nın kazandığı büyük bir gündür. Ayrım yapmadan bu şehri kardeşçe kucaklayıp ileriye taşıyacağız.

— Sizlere ömür boyu minnettar kalacağımı bilmenizi istiyorum.

— Bir müjde de inşallah İstanbul'dan bekleyeceğiz.