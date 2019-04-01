HDP'li Sırrı Sakık: Muş'ta zafer yok gasp var

HDP'nin Muş Adayı Sırrı Sakık, ikinci sırada göründüğü seçimde 2 bin 500 oyun iptal edildiğini ve 'zafer değil gasp olduğunu' söyledi.

HDP'nin Muş adayı Sırrı Sakık, ilde kullanılan 2 bin 500 oyun iptal edildiğini ve henüz hiçbir tarafın zafer ilan edemeyeceğini belirtti. Sakık, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Seçim kurulunda tüm arkadaşlarımızla beraber nöbetteyiz. 2 bin 500 iptal edilmiş oy var ve henüz hiç bir zafer yok çünkü gasp var. Halkımız bilsin ki tüm ablukaya karşı biz tüm usulsüzlükleri ortaya çıkaracağız ve kazanacağız" dedi. Muş seçimlerinde AK Parti Adayı Feyat Asya'nın 15 bin 071 oyla yüzde 33.23, Sakık'ın ise 14 bin 427 oyla yüzde 31.81 oranında olduğu açıklanmıştı.

Seçim kurulunda tüm arkadaşlarımızla beraber nöbetteyiz. 2500 iptal edilmiş oy var ve henüz hiç bir zafer yok çünkü gasp var. Halkımız bilsinki tüm ablukaya karşı biz tüm usulsüzlükleri ortaya çıkaracağız ve kazanacağız. — sırrısakık (@sakiksirri) 31 Mart 2019

AĞRI'DA DA İTİRAZ SONUCUNDA KAZANMIŞTI

Sakık, 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde aday olduğu Ağrı'da da itiraz üzerine yenilenen seçimleri kazanarak başkanlık koltuğuna oturmuştu. BDP adayı olan Sakık, AK Parti adayı Hasan Arslan'la yarıştığı seçimi 10 oyla kazanmıştı. AK Parti sonuçlara itiraz edince oy pusulaları yeniden sayıldı ve seçimin 1 Haziran 2014'te yenilenmesine karar verildi. Bu tarihte yapılan seçimi Sakık 23 bin 460 oy Arslan ise 20 bin 609 oy kazandı.