Balıkesir'de Cumhur İttifakı'nın adayı Yılmaz: Güzel bir fark var, kazandığımızı ilan edebiliriz

Anadolu Ajansı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Yücel Yılmaz'ın kazandığını bildirdi. İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Uşak ve Balıkesir'de adaylarımız öndedir. Algı operasyonu yapılmak istenmektedir" demişti.

© AA / Binnur Ege Gürün Balıkesir'de AK Parti ile İYİ Parti yarışıyor: Fark yüzde 1'in altında

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlerin güzel bir atmosferde gerçekleştiğini belirtti.

Son verilere göre, Balıkesir'de sandıkların yüzde 98'inin açıldığını aktaran Yılmaz, "Güzel bir fark var. Kazandığımızı ilan edebiliriz. Hepimize, memleketimize hayırlı olsun. Güzel, demokratik bir süreç oldu. Kazanan Balıkesir oldu, kazanan Türkiye oldu. Cumhur İttifakı'nda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm şehrin belediye başkanı olmak için pazartesi gününden itibaren çalışmalara başlayacağız." dedi.

Daha sonra Yılmaz, partisinin Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda düzenlediği kutlamaya katıldı.

Akşener'in 'algı operasyonu var' dediği Balıkesir'de Cumhur İttifakı'nın adayı Yılmaz zafer ilan etti: Güzel bir fark var, kazandığımızı ilan edebiliriz https://t.co/cbWanLSHSm pic.twitter.com/5tlpAlYdOr — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 31, 2019

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