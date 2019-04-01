Piri: İstanbul'da kimse uyuyacak mı?

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, bugün gerçekleşen Mahalli İdareler Genel Seçimlerine atıf yaparak "Bu gece İstanbul'da kimse uyuyacak mı?" şeklinde bir tweet attı.

Piri Twitter hesabından, Anadolu Ajansı'nın veri akışının durması ve İstanbul'daki yerel seçim sonuçlarının netleşmemesi konusunda bir paylaşım yaptı. "Bu gece İstanbul'da kimse uyuyacak mı?" diye sordu.

Anyone going to sleep tonight in Istanbul? #TurkeyElection — Kati Piri (@KatiPiri) March 31, 2019

​Piri ayrıca, Hollanda gazetelerinden birinin yaptığı "Ankara AKP'de kalacak" başlıklı haberini paylaşarak "Bunu söylemek için henüz erken gibi görünüyor" şeklinde yorum yaptı.

Lijkt me iets te vroeg voor deze conclusie @trouw https://t.co/VbaMoB6BJM — Kati Piri (@KatiPiri) March 31, 2019

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