Piri: İstanbul'da kimse uyuyacak mı?

Piri Twitter hesabından, Anadolu Ajansı'nın veri akışının durması ve İstanbul'daki yerel seçim sonuçlarının netleşmemesi konusunda bir paylaşım yaptı. "Bu gece İstanbul'da kimse uyuyacak mı?" diye sordu.
Anyone going to sleep tonight in Istanbul? #TurkeyElection— Kati Piri (@KatiPiri) March 31, 2019
Piri ayrıca, Hollanda gazetelerinden birinin yaptığı "Ankara AKP'de kalacak" başlıklı haberini paylaşarak "Bunu söylemek için henüz erken gibi görünüyor" şeklinde yorum yaptı.
Lijkt me iets te vroeg voor deze conclusie @trouw https://t.co/VbaMoB6BJM— Kati Piri (@KatiPiri) March 31, 2019
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