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    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli

    Temelli: Hep birlikte Türkiye’yi kayyım utancından kurtardık

    © AA / Sezgin Pancar
    Türkiye
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    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu. Temelli, "Hep birlikte Türkiye’yi kayyım utancından kurtardık. Kayyımcı zihniyete karşı AKP, MHP bloğuna karşı büyük bir başarı kazandık" dedi.

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    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, seçim sonuçlarına ilişkin HDP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

    "Seçim sonuçları tam netleşmedi ama ortaya çıkan tablo bize umudun ve demokrasinin kazandığını gösteriyor" diyen Sezai Temelli, "Bu tabloda emeği olan herkesi kutlamak gerekiyor. Gerçekten zor bir süreçte Türkiye halkları, kadınları, gençleri, umudu, demokrasiyi büyütmüştür. Türkiye'nin değişim beklentilerine en iyi yanıtı sandıklarda vermiştir" ifadelerini kullandı.

    'DÜNYADA EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR KAMPANYA YÜRÜTTÜK'

    Zor bir seçim süreci olduğunu söyleyen Temelli, "Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kampanya yürüttük. Zor bir kampanya olduğunu söyledik. Belki de tarihte eşi benzeri görülmemiş bir ambargo altında yürüttük. Bu süreçte emeği olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

    'YARATTIĞIMIZ SEÇENEK KARŞILIĞINI BULDU'

    Televizyonda yer alamadıklarını, afişlerinin yırtıldığı ifade eden Temelli, "Böyle bir seçim ortamında ortaya çıkan sonuçlar büyük bir başarıdır. Hep birlikte Türkiye'yi kayyım utancından kurtardık. Kayyımcı zihniyete karşı AKP, MHP bloğuna karşı büyük bir başarı kazandık. AKP-MHP bloğundan, kayyım utancından Türkiye'yi kurtarırken hem de batıda AKP ve MHP'yi gerilettik. Bu yarattığımız bir seçenekti ve bu seçenek Türkiye'de karşılığını bulmuştur" diye konuştu.

    Seçim sonuçların herkesin çıkaracağı dersler olduğu söyleyen Sezai Temelli'nin açıklamasından satır başları şu şekilde:

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    'HERKESİN SONUÇLARDAN ÇIKARACAĞI DERSLER VAR'

    Bugün herkesin bu sonuçlardan çıkaracağı dersler var. Başta iktidarın çıkaracağı dersler var. Bu ders verme seçimi değil diyenlere, Türkiye emekçileri "Bu ders seçimidir" demiştir. Türkiye büyük bir kriz sarmalındadır. Bundan çıkmak için herkes üzerine düşeni yerine getirmelidir.

    'NEFRET DİLİNİ SİYASETTEN AYIKLAMAK LAZIM'

    Stratejimizin en önemli ayağı olan, batıda AKP-MHP iktidarını geriletme hamlemiz birlikte yaşama politikamızın sonucudur. Bugün Türkiye'nin her yerinde, önemli bir adım attıysak bunu halkımızla, Kürt halkıyla, Türkiye emekçileriyle, kadınlarla, gençlerle birlikte attık. Bu sonucun Türkiye siyaseti üzerinde önemli değişimlere yola açacağı açık. Fakat bu değişimleri bugünden yarına değerlendirmek adına soğukkanlı olmakta yarar var. Bu kampanyada maruz kaldığımız baskıcı, şiddet, nefret dilinin bir an önce siyasetten ayıklamak lazım. Çünkü bu Türkiye siyasetine, Türkiye toplumuna yapılabilecek en büyük kötülüktür.

    'GARNİZON OYLARIYLA KAZANMAK KABUL EDİLEMEZ'

    Bir seçim mühendisliği sonucunda, garnizon oyları sonucu kazanılmasının ne halk nezdinde ne de bizim nezdimizde bir meşruiyeti vardır. Bu kabul edilemez. Bunu kampanya döneminde ısrarla dile getirdik. Yerleşik olmayanların yerel yönetimlerde oy kullanması, askerlerin böyle bir süreçte kullanılması ve sonuçları etkilemesi kabul edilemez. Bu yerler göreceksiniz, tıpkı geçmişte olduğu gibi yerellerde bir yönetim krizi ile karşı karşıya gelecektir.

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    © AA / Erçin Top
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    'PARLAMENTO İNİSİYATİF ALMALIDIR'

    Türkiye'nin çok ciddi sorunları vardır. Bu sorunları çözümü açısından HDP olarak kampanya döneminde nasıl bir strateji ortaya koyduysak, önümüzdeki dönemde çalışmalarımız bu doğrultuda devam edecek.Hukuksuzluğun yaratmış olduğu bu sorunları hep birlikte aşabiliriz. Basın ifade ve özgürlüğü gibi bir çok konuda parlamentoyu göreve çağırıyoruz. Artık parlamento inisiyatif almalıdır. Türkiye toplumunun temsiliyetinin gereğini yerine getirmelidir.

    'BATIDAKİ SEÇMENLERİMİZE AYRI BİR TEŞEKKÜR BORCUMUZ VAR'

    Bu sonuçlar erken sonuçlardır. Ayrıntılı sonuçları analiz edeceğiz. Ama şu an itibariyle baktığımızda Türkiye yarın sabah gerçek anlamda umuda uyanacaktır. Türkiye beklentilerine yanıt olabilecek bir sürecin eşiğindedir. Hep birlikte bunu başaracağımıza inanıyorum. Tekrar bölgede, özellikle kayyım yönetimlerinin olduğu illerimizde baskının, zulmün yoğun olduğu illerimizde büyük fedakarlıkla sandıklara sahip çıkan, iradesinden vazgeçmeyen halkımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Diğer taraftan, batıdaki seçmenlerimize de ayrı bir teşekkür borcumuz var. Bu stratejiye sahip çıkmak kolay değildi. Kararlı bir şekilde bu stratejiye sahip çıkarak Türkiye halklarının beklentilerine yanıt oldular.

    Etiketler:
    strateji, kampanya, kayyum, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, MHP, AK Parti, HDP, Sezai Temelli
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