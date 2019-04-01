Altun: Cumhurbaşkanımızın, Yıldırım'ın sözleriyle çelişen bir ifadesi olmadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da yaptığı 'balkon konuşması' hakkında açıklama yaptı. Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı sayın Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine…" ifadelerini kullandı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı sayın Binali Yıldırım’ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 31 Mart 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da balkon konuşmasında, "Şu anda İstanbul'da, ben buraya hareket ettiğimiz ana kadar, mevcut ilçe sayısından daha fazlası Cumhur İttifakı. Bu ne demektir halkımız büyükşehri verse dahi ilçeleri ne yapmış, AK Parti'de bırakmış" ifadesini kullanmıştı. Bu ifadeler, sosyal medyada 'İstanbul'un kaybedildiği' yorumlarına neden olmuştu.