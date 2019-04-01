CHP'li Öztrak: Anadolu Ajansı acınacak hâlde

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak Anadolu Ajansı için 'acınacak hâlde' yorumunu yaptı. Öztrak, "Devlet kuruluşu milli iradeyi karartma konusunda iktidara yandaşlık yaparsa kabul edilemez" dedi.

CHP Sözcüsü Öztrak, Anadolu Ajansı'nın (AA) iki buçuk saattir sisteme veri girmediğini belirterek, "Emirle talimatla hareket edenler derhal istifa etmelidir" dedi.

Öztrak, şunları söyledi:

"Bu milletin sesini duyurmak için kurulan Anadolu Ajansı acınacak durumda. Anadolu Ajansı genel müdürü iki buçuk saatlik veri girilmemesini veri akışı olmamasıyla açıklıyor. Bize veri akışı var neden Anadolu Ajansı'na gelmiyor? Demokrasinin dört kuvvetinden biri medya. Devlet kuruluşu milli iradeyi karartma konusunda iktidara yandaşlık yaparsa kabul edilemez. Açıklamadıkları illeri açıklasınlar. Verilerin ellerinde olduğunu biliyoruz. Emirle talimatla hareket edenler derhal istifa etmelidir."