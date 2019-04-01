Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 1 oy farkla AK Parti kazandı

Keskin ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin adayı Dede Yıldırım 1799 oy ile yeniden belediye başkanı seçildi. İYİ Parti adayı Necati Alsancak 1798 oy aldı. MHP adayı Mustafa Alp Sülsipiroğlu 1575 oy aldı.