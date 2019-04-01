Sözcü: İstanbul’da sandıklar açıldı, oylar değişmedi

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul'da bazı kentlerde sandıkların açıklamasına rağmen oy oranı değişmedi.

Sözcü Gazetesi'nin bildirdiğine göre YSK, bir anda açılmayan sandıkların neredeyse tamamı açılmış gösterdi ancak buna rağmen oy oranlarının değişmediği görüldü.

Haberde YSK'nın son veri güncellediği 23.20'den bu yana Beşiktaş'ta açılan sandık oranı yüzde 75'ken, bu oranın saat 02.40'da birden bire yüzde 100'e ulaştığı iddia edildi. Aynı şekilde Şişli ve Kadıköy gibi ilçelerde de yüzde 90'larda olan açılan sandık yüzde 98'lere kadar yükseldi.

Bu sandık açılma oranlarına rağmen oy sayılarında değişiklik olmaması dikkat çekti.