İmamoğlu, dünya çapında TT oldu

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, bir süredir sosyal paylaşım ağı Twitter'ın dünya çapında en çok konuşulan konuların yer aldığı Trend Topic (TT) listesinin zirvesinde yer aldı.
© REUTERS / Huseyin Aldemir
İMAMOĞLU, DÜNYA GÜNDEMİNE OTURDU
CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu, sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Ünlü sosyal medya platformu Twitter'ın dünya çapında en çok konuşulan konuların yer aldığı Trend Topic listesine girdi.
#Ekremİmamoğlu dünya çapında TT oldu https://t.co/TYG0WyULaP pic.twitter.com/BIsA8NQBCC— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 1, 2019
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