İmamoğlu, dünya çapında TT oldu

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Twitter'ın dünyada en çok konuşulan konularının yer aldığı Trend Topic listesinde zirvede yer aldı.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, bir süredir sosyal paylaşım ağı Twitter'ın dünya çapında en çok konuşulan konuların yer aldığı Trend Topic (TT) listesinin zirvesinde yer aldı.

İMAMOĞLU, DÜNYA GÜNDEMİNE OTURDU

CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu, sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Ünlü sosyal medya platformu Twitter'ın dünya çapında en çok konuşulan konuların yer aldığı Trend Topic listesine girdi.

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