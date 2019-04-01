AK Parti'den Ankara açıklaması: Kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacağız

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara'da oy kullanılan sandıkların birçoğunda geçersiz oylar ve usulsüzlükler tespit ettiklerini, kanuni haklarını sonuna kadar kullanacaklarını bildirdi.

Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Ankara'da oy kullanılan 12 bin 158 sandığın birçoğunda geçersiz oylar ve usulsüzlükler tespit etmiş bulunmaktayız. Kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacak, Ankaralı hemşehrilerimizin iradesinin tağyir edilmesine izin vermeyeceğiz."

Ankara’da oy kullanılan 12158 sandığın bir çoğunda geçersiz oylar ve usulsüzlükler tespit etmiş bulunmaktayız.

Kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacak, Ankaralı hemşehrilerimizin iradesinin tağyir edilmesine izin vermeyeceğiz. — Fatih Şahin (@_fatihsahin) April 1, 2019

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