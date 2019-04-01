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05:33 01 Nisan 2019
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    CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu

    İmamoğlu: 27 bin 919 farkla öndeyim

    © AA / İslam Yakut
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1109)
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    CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu 9. kez kameralar karşısına geçti. İmamoğlu "Ben 4 milyon 167 bin 752 oy aldım. Rakibim 4 milyon 139 bin 833 oy aldı. Girişi yapılmayan 7 sandık kaldı. 27 bin 919 oy farkla öndeyim" dedi.

    CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu
    © REUTERS / Huseyin Aldemir
    İmamoğlu: İstanbul'u kazandığımız ortada, fark kapanmaz
    İmamoğlu'nun ifadeleri şöyle:

    — Sizlerle tekrar bilgileri paylaşmak İstanbul'daki 16 milyon vatandaşımızın yüküdür. 5 saattir Anadolu Ajansı'nın veri girmediğini bir talihsizlik olarak yaşamaktayız.

    — 5 saattir girmemeyle Anadolu Ajansı Türkiye demokrasi tarihine kötü bir iz bırakmıştır. Yöneticisini ve sorumlularını tarih yargılayacaktır. Türkiye demokrasi tarihi bunu unutmaycaktır. Dünyanın bizi izlediği bu durumu üzülerek biz de yaşıyoruz. Yurt dışına karşı bizleri mahçup bırakıyor. Tüm yetkilileri göreve davet ediyorum.

    — Sayın Cumhurbaşkanının ifadelerini dinledik. Ben kendilerinin de aslında aslında sorumluları davet ettiğini düşünüyorum, verdiği büyükşehir sayısına, diğer birtakım ipuçlarına bakılırsa Sayın Cumhurbaşkanının bile bu sorumluluğa ilgili kişileri davet ettiklerini düşünüyorum. Dolayısıyla biz bu süreci sabırla, bütün yetkili arkadaşlarım burada, hem ilçe seçim kurullarında hem ilçe başkanlıklarında nöbet tutarak süreci devamlı takip ediyor olacağız. Asla vazgeçmeyeceğiz. Bir oya bile sıkıntı gelmeyecek.

    — Şu anda girişi yapılmayan genel merkez sistemimizde sadece 7 sandık vardır. 7 sandığın girilmediği haliyle sayıları okuyorum; şahsıma çıkan oy 4 milyon 167 bin 752, rakibimizin aldığı oy 4 milyon 139 bin 833'tür. Aradaki fark 27 bin 919'dur. Kalan 7 sandığın toplam oy potansiyeli ise hiçbir geçersiz oy olmaksızın 2 bin 100'dür.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1109)

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    Etiketler:
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Türkiye
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