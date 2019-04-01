Zeyrek: Erdoğan AK Parti yönetiminde ve hükümette revizyona gidebilir

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, dün yapılan yerel seçime ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. "AK Parti, bu sonuçlarla birlikte bazı politikaları gözden geçirebilir" diyen Zeyrek, devamında "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, parti yönetiminde ve hükümette revizyona gidebilir" ifadesini kullandı.

Deniz Zeyrek, "30 ilde referandum havası 51 ilde adaylar belirledi" başlığıyla yayımlanan yazısında dün yapılan yerel seçimlere ittifakların damga vurduğunu söyledi.

"İttifak olan yerlerde referandum havası yaşanırken, partilerin tek başına yarıştığı illerde adaylar belirleyici oldu" diyen Zeyrek, şu görüşleri dile getirdi:

Instagram Piyasaların seçim sonuçlarına ilk tepkisi

"MHP, İttifak ortağı AK Parti'ye karşı önemli zaferler kazandı. Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki büyük şehir yarışları 16 Nisan 2016'daki Anayasa referandumu havasında geçti.

BEKA TARTIŞMASI TUTMADI

Seçimde Cumhur İttifakı ‘beka', Millet İttifakı ‘ekonomik kriz' silahına sarılmıştı. Ortaya çıkan tablo, MHP'nin AK Parti'den oy alması, seçmenlerin beka tartışmasına çok takılmadığını gösterdi. Ekonomik kriz 2009'da olduğu gibi 2019 seçimlerini iktidar aleyhine etkiledi. AK PARTİ KAYBETTİ AK Parti ile MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı, 24 Haziran seçimlerine göre mevzi kaybetti. 16 Nisan 2016'da yapılan Anayasa Referandumu AK Parti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sahada olduğu ittifak illerinde de tek başına girdiği illerde de oy kaybetti.



KABİNEDE REVİZYON

Seçim sonuçlarından ders çıkarmasını bilen ve bir sonraki seçimlerde aynı hataları yapmayan AK Parti, bu sonuçlarla birlikte bazı politikaları gözden geçirebilir. Rakipleri hedef alan, kutuplaştıran söylem konusunda öz eleştiri yapılabilir ve yeni dönemde durum değişebilir. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, parti yönetiminde ve hükümette revizyona gidebilir.

MHP MÜTTEFİKİNDEN ALDI

© AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz Erdoğan'dan yerel seçim değerlendirmesi: Açık ara birinci partiyiz

İttifak kurulmayan illerde MHP, ortağı Kastamonu, Erzincan, Bayburt gibi AK Parti'nin önemli kalelerini aldı. Büyükşehir olmadığı halde ittifak kurulan illerden Kars ve Iğdır'da da MHP yarışın tarafı oldu. MHP, AK Parti'den aldığı iller le sahip olduğu belediye sayısını artırdı. Cumhur İttifakı'nın kazandığı illerde MHP seçmeninin etkisinin büyük olduğu gözlendi.

CHP'YE 3 İLDE SÜRPRİZ

İYİ Parti ile İttifak Yapan CHP, Ardahan ve Artvin'i geri aldı. CHP için en büyük sürpriz AK Parti'nin kaleleri Bolu ve Kırşehir'den geldi. CHP, mevcut başkan Mehmet Kesimoğlu'nu aday yapmadığı Kırklareli'nde ise kaybetti.

SAHİLLER YİNE KIRMIZI

Seçim sonucunda Türkiye haritası da büyük ölçüde değişti. MHP'nin il sayısını artırması, CHP'nin bazı AK Parti kalelerini alması AK Parti ağırlıklı harita üzerinde farklı renkler belirdi. Ülkenin sahilleri CHP üstünlüğü nedeniyle yine kırmızıya büründü.

Seçimin en ilgi çeken sonuçlarından biri HDP için şok ediciydi. HDP, Şırnak'ı AK Parti'ye kaptırırken, Ovacık'ın Komünist Parti'li Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu Tunceli Belediye Başkanı oldu. Maçoğlu sayesinde Tunceli Komünist Parti'nin kazandığı ilk il belediyesi oldu. AK Parti'nin en güçlü ismi Binali Yıldırım'la İstanbul için kıran kırana yarışan Ekrem İmamoğlu, seçim performansı ile Türkiye siyasetine iddialı bir şekilde giriş yaptı. İzlediği seçim stratejisi sayesinde AK Parti'ye mevzi kaybettiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir süreliğine koltuk tartışmasından kurtulsa da İmamoğlu'nun orta vadede CHP içinde liderliğe yükselme ve 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali artık yabana atılamaz."