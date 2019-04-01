Ömer Turan: Erdoğan AK Parti'yi kapatmalı, yepyeni bir parti kurmalı

Gazeteci Ömer Turan, yerel seçimlerin ardından kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Turan, "AK Parti'yi kapatmalı, yepyeni bir parti kurmalı" dedi.

Turan'ın yaptığı paylaşım şöyle:

"Erdoğan AK Parti'yi kapatmalı, yepyeni bir parti kurmalı ve bu yeni partiye kendisi dışında AK partiden hiç kimseyi götürmemelidir. Tek çözüm bu. AK parti miladını tamamladı. Artık AK parti Erdoganın sırtında bir yük. Erdoğan bu yükten kurtulmalıdır."

Erdoğan AK Parti'yi kapatmalı, yepyeni bir parti kurmalı ve bu yeni partiye kendisi dışında AK partiden hiç kimseyi götürmemelidir. Tek çözüm bu. AK parti miladını tamamladı. Artık AK parti Erdoganın sırtında bir yük. Erdoğan bu yükten kurtulmalıdır. — Ömer Turan (@omerturantv72) March 31, 2019

​