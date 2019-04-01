Erdoğan'a 'Büyüksün reisim' diye seslendiği video ile gündeme gelen AK Partili Saylak seçimi kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde CHP'den AK Parti'ye geçen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Büyüksün reisim" diye seslendiği video ile gündem olan Barış Saylak seçimi kaybetti.

Muğla'nın Milas ilçesinde AK Parti'den aday olan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Büyüksün reisim" diye seslendiği video ile gündeme gelen eski CHP'li Barış Saylak seçimi kaybetti.

İlçede CHP'nin adayı Muhammet Tokat, yüzde 51,37'yle birinci oldu. Tokat'ın aldığı oy ise 46 bin 195'ti.

Saylak ise yüzde 44,90'la ikinci sırada yer aldı. Saylak'ın aldığı toplam oy 40 bin 381'di.

CHP'den aday gösterilmeyince AK Parti'ye geçen Saylak, Erdoğan'ı aradı: Büyüksün reisim büyüksün, baş tacısın. Ankara'ya gelip elinizi öpmek istiyorumhttps://t.co/UXzeFcopPg pic.twitter.com/gFxIa8gaZg — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 18, 2019

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