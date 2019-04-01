Sarıkaya: Seçmen CHP'nin, özelinde de lideri Kılıçdaroğlu'nun elini rahatlattı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, dün yapılan yerel seçimin sonuçlarını değerlendirdi. "Seçmen yine kuyumcu terazisini çalıştırdı ve her partinin kendine pay çıkaracağı sonucu sundu" diyen Sarıkaya, devamında "CHP'nin, özelinde de lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bu seçimin en başarılısı haline getirirken elini de rahatlattı" ifadesini kullandı.

Muharrem Sarıkaya, "Demokrasi kazandı" başlığıyla yayımlanan yazısında yerel seçime ilişkin her partinin kendi cephesinden bir sonuca ulaşabileceğini söyledi.

Sarıkaya, şöyle devam etti:

"Yerel seçime ilişkin her parti kendi cephesinden bir sonuca ulaşabilir…

Ama kimsenin itiraz edemeyeceği bir nokta var ki o da demokrasinin kazandığıdır…

Hem de birçok açıdan…

Türkiye'nin en küçük yönetim birimi kabul edilen 32 bin 105 mahalle, 18 bin 306 köyde muhtar ve azalarının yanı sıra, 386 beldede, 922 ilçe, 30 büyükşehir ve 51 ilde, 8 bin 270 belediye başkan adayı ile il genel ve belediye meclis üyesi seçilmiş olması dahi bunun en iyi göstergesi…

Birkaçında istenmeyen gelişmeler olsa da toplam 195 bin 794 sandığın yüzde 99'unda sorunsuz sayım tamamladı.

Bu da başlı başına Türkiye'nin demokrasiye olan saygısının en önemli göstergesi…

HÜKÜMETİ RAHATLATTI



Daha önemli bir durumu da özellikle batılı ülkelerin önüne koydu…

Türkiye'nin batıda birilerinin ileri sürdüğü gibi demokrasi dışı baskılara saptığına ilişkin ithamların hiçbir geçerliliğinin olmadığını bütün dünyaya gösterdi.

Bunu demokratik bir olgunluk içinde gerçekleştirdi.

Türkiye dünkü tavrıyla önemli bir demokrasi eşiğini daha aştı.

Hem Cumhurbaşkanı hem ittifak ortağı MHP lideri hem de Millet İttifakının iki partisi CHP ve İYİ Parti liderlerinin açıklamalarıyla da sandık sonucuna olan siyasi saygının en yüksek boyutunu da sergilemiş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşmasındaki şu cümleleri de bunu özetlemeye yeterliydi:

‘Yüksek Seçim Kurulu neticeleri açıklayacak. Sonra itirazlarımız varsa yapacağız. Netice alırız veya almayız. Her olanda hayır vardır, demokrasi mücadelesi budur…'

Bundan böyle kimse çıkıp siyasetin tahakküm altında tutulduğundan söz edemez.

Söz edene verilecek en iyi yanıt Türk halkının biçimde gösterdiği demokratik olgunluk ve siyasetin de bu sonuçlara olan demokratik tutumu olur…

SEÇİMİN KAZANANLARI



Seçimin sahadaki kazananlarına gelince…

Seçmen yine kuyumcu terazisini çalıştırdı ve her partinin kendine pay çıkaracağı sonucu sundu…

AK Parti'yi yine birinci parti çıkardı, MHP ile Cumhur İttifakının beklentisini de karşıladı.

MHP elindeki iki büyükşehri kaybetmiş olsa da bu seçimin en çok belediye kazanan partisi durumuna geldi, hatta en kârlısı oldu.

CHP'ye yeni büyükşehirler vererek sandıktan başarılı çıkmasını sağlamakla kalmadı, yeni kurulan İYİ Parti'ye de hem oy hem de ilçelerde verdiği destekle rüştünü bir daha teyit etti.

CHP'nin, özelinde de lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bu seçimin en başarılısı haline getirirken elini de rahatlattı.

Kendisinde olan büyükşehirleri kaybettirmedi, sözünü tutup üstüne yenilerini ekledi; bunları söylediğinde kahkaha atanlara sandık yoluyla yanıt verdi…

Aday belirleme sürecinde parti içinden yöneltilen eleştirilerin ne denli haksız olduğunu da seçmenin desteğini alarak gösterdi…

© Fotoğraf : Twitter Zeyrek: Erdoğan AK Parti yönetiminde ve hükümette revizyona gidebilir

Daha önemlisi muhtemel parti için muhalefet hareketini sandıkta sonlandırdı.

İYİ Parti açısından ileri sürülen tüm iddiaları bir çırpıda ortadan kaldırdı; bir büyükşehri alma noktasına getirdi…

SP ve HDP'ye de benzer şekilde kendilerine bu seçimden pay çıkaracakları önemli oy desteğini sergilemekten geri durmadı.

Seçim sonuçlarına itirazlar yapılacağı dün gelen açıklamalardan görülüyor…

Böyle de olsa oylar yeniden bir kez daha sayılsa da unutulmasın ki o da demokratik sistem içinde gerçekleşecek.

Başta da belirttiğim gibi onda da seçimin kazananı yine demokrasi olacak."