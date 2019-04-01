CHP'li Tanal: Sandıkların içeriğinin değiştirilmemesi için nöbetçiyim

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, yerel seçime dair kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.
"Ümraniye'de Seçim itirazları nedeniyle sandıkların içeriğinin değiştirilmemesi için nöbetçiyim. Görevimin başındayım" diyen Tanal, oyların bekletildiği spor salonundan da fotoğraflar paylaştı.
ÜMRANİYE’de Seçim itirazları nedeniyle SANDIKLARIN içeriğinin değiştirilmemesi İçin nöbetçiyim.Görevimin başındayım… pic.twitter.com/RYAPiPb0C2— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) 1 Nisan 2019
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