Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'den Fatma Şahin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına ve CHP'den Özlem Çerçioğlu Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçildi.
HDP'den ise 2 kadın belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilirken Berivan Helen Işık Siirt belediye başkanı oldu.
81 ilde 4 kadın aday kazandı https://t.co/WCCLbkS3K3 pic.twitter.com/dw1moHyDNx— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 1, 2019
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